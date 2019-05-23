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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanacak. Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK'da istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. En önemlisi TSK profesyonelleşecek..."


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kadir inanırdı o da inanmıyor artık Peki buna kim inanır
Tsk yı yerle bir ettinizz.. İnsanlarda bi gr vatan sevgisi bırakmadınızz, yazıklar olsun..
Ha göreyim sizi. Ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olan TSK.yı da batırıp gözden düşürün. Belki madalya verirler size.
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