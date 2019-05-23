Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanacak. Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK'da istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. En önemlisi TSK profesyonelleşecek..."
Yeni askerlik sistemiyle;— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 23 Mayıs 2019
▪Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak
▪Eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanılacak
▪Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK’da istihdam edilebilecek
▪Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek
▪En önemlisi TSK profesyonelleşecek
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