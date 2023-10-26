Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 29 Ekim'in 100. yılına özel proje ve etkinliklerin listesini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Böylece Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanacak. Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.