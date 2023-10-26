Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 29 Ekim'in 100. yılına özel proje ve etkinliklerin listesini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Böylece Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanacak. Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak.

CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL ETKİNLİKLERDEN BAZILARI

100'üncü Yıl İstanbul Boğazı Havai Fişek ve Drone Gösterisi

Türkiye Yüzyılı Enstelasyonu

Mazi’den Ati’ye Türkiye 100 Yılı Gösterim Alanı

Türkiye 100 Yılı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi

Türkiye Yüzyılı Monolith Kuleleri

Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi

Boğazda 100.Yıl Etkinliği

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.





