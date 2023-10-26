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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 29 Ekim'in 100. yılına özel proje ve etkinliklerin listesini paylaştı

26.10.2023 12:33 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 29 Ekim'in 100. yılına özel proje ve etkinliklerin listesi ise paylaşıldı. İşte o etkinliklerin bazıları...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 29 Ekim'in 100. yılına özel proje ve etkinliklerin listesini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Böylece Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanacak. Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak.

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CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL ETKİNLİKLERDEN BAZILARI

  • 100'üncü Yıl İstanbul Boğazı Havai Fişek ve Drone Gösterisi

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  • Türkiye Yüzyılı Enstelasyonu

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  • Mazi’den Ati’ye Türkiye 100 Yılı Gösterim Alanı

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  • Türkiye 100 Yılı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi

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  • Türkiye Yüzyılı Monolith Kuleleri

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  • Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi

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  • Boğazda 100.Yıl Etkinliği

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Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.

Günün önemli manşetleri


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