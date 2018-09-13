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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 07:56 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre; Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi. Aynı kararnamede, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri de belirlendi.

ASKERİ ADALET İŞLERİ VE KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ ADI

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi.

Öte yandan, mevzuatta Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne, yine Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürüne yapılmış sayılacak.


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