HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser! Fahir Atakoğlu'ndan '15 Temmuz Destanı' isimli bestesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser! Fahir Atakoğlu'ndan '15 Temmuz Destanı' isimli bestesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 07:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yılına özel konser düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser! Fahir Atakoğlu'ndan '15 Temmuz Destanı' isimli bestesi

İletişim Başkanlığının organizasyonunda Havuzlu Bahçe'de gerçekleştirilen konserde, ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun Milli Mücadele ruhu için notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.

Kalkışma gecesinin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken beste, "İhanet, şeref, Marmaris, sela, çağrı, başkomutan, milletin evi, şehitler köprüsü ve demokrasi nöbeti" bölümlerinden oluştu.

Atakoğlu'na konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu ile ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer de eşlik etti.

2


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangınBağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın
Ali İsmail Korkmaz ölümünün 7. yılında anılıyorAli İsmail Korkmaz ölümünün 7. yılında anılıyor

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Diğer Haberler
Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın

Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın

İstanbul Valisi Yerlikaya 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Vali Yerlikaya 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

İletişim Başkanı Altun’dan 15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

Adana'da kahvehanede kanlı infaz! Kapıdan girer girmez kurşun yağdırdı

Adana'da kahvehanede kanlı infaz

Ankara'da freni boşalan TIR markete daldı

Ankara'da freni boşalan TIR markete daldı

İstanbul'da Silivri açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3,2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.