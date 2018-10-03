Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 2017 yılı giderlerine ilişkini denetim raporunu yayımladı. Rapora göre Saray, günde 1.8 milyondan fazla para harcadı. Saray'ın personeli için yılda 106 milyon harcandığı ve Erdoğan'ın 2017 aylık maaşının 53.3 bin TL olduğu rapora yansırken örtülü ödeneğinin hacmi yine örtüldü.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre; Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hesaplarına ilişkin denetiminin sonuçları şöyle:

GÜNDE 1.8 MİLYON LİRA HARCANIYOR

Saray'ın 2017 yılı için yaptığı 658 milyon 240 bin 289 TL ile ayda yaklaşık 54 milyon, günde ise yaklaşık 1.8 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK YİNE ÖRTÜLÜ

Saray'ın örtülü ödeneği olarak bilinen "gizli hizmet gideri" kalemi, 2015 ve 2016 yıllarında olduğu gibi 2017 yılına ilişkin Sayıştay raporunda yer almadı. Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği 2015'te yapılan yasal düzenleme ile gizlenmişti. 2015 yılı raporuna ise Cumhurbaşkanlığımın gizli hizmet gideri 150 milyon TL olarak yansımıştı.

PERSONELE YILDA 106.8 MİLYON LİRA