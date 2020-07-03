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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davada flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada 134 sanık hakkında istenen cezalar belli oldu. Darbe bildirisini canlı yayında okutan eski Yarbay Ümit Gençer'in "anayasayı ihlal" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Gençer'in 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ise bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davada flaş gelişme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 134 sanığın ise 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında darbe bildirisini canlı yayında okutan eski Yarbay Ümit Gençer'in "anayasayı ihlal" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Gençer'in 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ise bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi. Dönemin alay komutanı eski Albay Muhsin Kutsi Barış'ın bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi.

TRT baskınını yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'un "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Poshor'un ayrıca, 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi azmettirici sıfatıyla "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıntılar birazdan...

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