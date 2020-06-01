Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile görüştü

G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Libya ve Suriye\u2019deki g\u00fcncel geli\u015fmelerin yan\u0131 s\u0131ra Covid-19 ile m\u00fccadele s\u00fcreci, ter\u00f6rle m\u00fccadele ve son g\u00fcnlerde ABD'de ya\u015fanan protesto g\u00f6sterileri ele al\u0131nd\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER A\u015fk\u0131n ilk foto\u011fraf\u0131!Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan 'normale d\u00f6n\u00fc\u015f' a\u00e7\u0131klamas\u0131Dikkat! Bu hastal\u0131k sadece 15 dakikada bula\u015f\u0131yor