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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Kalın, "Yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İşte Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bu seçimler aslında AK Parti'nin aldığı oyu, Cumhur İttifakı'nın aldığı oyu dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza olan güvenin tekrar teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir.

Yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir.

Terörle mücadele Türkiye'nin sadece sınırları içinde verilen bir mücadele değildir. Türkiye'nin sınırlarını, sınır ötesinde sağlamamız öncelikli hedeftir.

Beklentimiz, Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi ve Fırat'ın doğusunda hiçbir terör unsurunun barındırılmasına müsaade edilmemesi.

Münbiç'e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içerisinde bugün güvenli bir bölge fiilen oluşmuş durumdadır.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği çerçevesinde savaşın sona erdirilmesi ve anayasa komisyonunun kurulması, siyasi geçiş sürecinin seçimler yoluyla sağlanması için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.

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