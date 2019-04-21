Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet demokratik bir hak arama ve tepki yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

