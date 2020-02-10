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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Rus Heyeti ile görüşme sonrası açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 20:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, İdlib'deki saldırı en sert şekilde kınandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Rus Heyeti ile görüşme sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmede İdlib'deki son durum ele alınmıştır, İdlib'deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirilmiştir. Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır" denildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soçi Mutabakatının açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilmiştir. Türkiye'nin nihai amacının Suriye'de akan kanın durması, insani krizlerin engellenmesi ve siyasi sürecin işletilmesi olduğu ifade edilmiştir. Siyasi süreci baltalamaya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin her türlü tedbiri uygulamaya kararlı olduğu vurgulanmıştır. Soçi mutabakatının uygulanması ve askerlerimize yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı yönündeki kararlılığımızın altı çizilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İdlib Rusya

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