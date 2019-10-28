Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: YPG’ye paye çıkarma çabası kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Bu terör örgütü en çok Müslümanlara zarar vermiş bir beladır. Bunların temizlenmesi bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye’nin de desteklediği bir konudur. Bağdadi’nin öldürülmesi çok önemlidir. Ama buradan YPG’yi, aklamaya onlara paye çıkarma çabasının bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz.

Bu terör örgütü en çok Müslümanlara zarar vermiş bir beladır. Bunların temizlenmesi bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye’nin de desteklediği bir konudur.

DEAŞ ideolojisinin ne kadar sapkın bir ideoloji olduğuna dair Diyanet İşleri başkanlığımız da çalışmalar yaptı. Bunlara devam edilecek.

Dini kullanan sapkın ideoloji anlamında DEAŞ ve FETÖ’nün birbirinden farkı yok.

YPG’ye paye bu olaydan bir paye çıkartma gibi bir çaba var.

Bağdadi’nin öldürülmesi çok önemlidir.

Ama buradan YPG’yi, aklamaya onlara paye çıkartma çabasının bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz.

Askeri istihbari birimlerimiz koordinasyon yaptı. Operasyonun gerçekleştiği gece askeri makamlarımız arasında yoğun bir diyalog olduğunu söyleyebiliriz.

