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Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk’e benzerliğiyle ilgi odağı oldu

29.10.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Yakup Evliyaoğlu adlı vatandaş, Atatürk'e benzerliği ile büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk’e benzerliğiyle ilgi odağı oldu

Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Yakup Evliyaoğlu adlı vatandaş, Atatürk’e benzerliği ile ilgi odağı oldu.

Erzurum Hastaneler Caddesi’ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrasında alanda Mustafa Kemal Atatürk ile benzerliğiyle dikkat çeken Yakup Evliyaoğlu, bir anda vatandaşların ilgi odağı oldu.

Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, günün anısına fotoğraf çektirdi. Atatürk ile olan benzerliğinin kendisini de mutlu ettiğini belirten Evliyaoğlu, “Atatürk’ü çok severim. Bize emanet ettiği değerlere sahip çıkmalıyız. Özellikle gençlere bu anlamda büyük bir görev düşüyor” dedi.

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(İHA)

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