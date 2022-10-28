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Cumhuriyet Bayramı’nı zeybek kıyafeti ile uçarak kutladılar

28.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da Tandem Pilotu ve Uluslararası Uçuş Eğitmeni Taner Çakır ve tandem pilotu Fadime Kartal, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünü zeybek kıyafeti giyip Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak havada kutladı.

Cumhuriyet Bayramı’nı zeybek kıyafeti ile uçarak kutladılar

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan Kent Ormanı paraşüt pistinden havalanan yamaç paraşütü pilotları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alışılmışın dışında zeybek kıyafetleri giyip, zeybek müzikleri eşliğinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak uçuş yaptı.

Gerçekleştirdikleri uçuşla Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramını bu şekilde kutlamak istediklerini ifade eden Tandem Pilotu ve Uluslararası Uçuş Eğitmeni Taner Çakır, “Cumhuriyet Bayramımızı Aydın’ımızın simgesi olan zeybek kıyafetleri ve zeybek müzikleri ile havada kutlayarak farkındalık yapmak oluşturmak istedik.

Genç kadın pilot arkadaşımız Fadime Kartal ile Koçarlı Kent Ormanında bulunan paraşüt pistinden uçuş gerçekleştirdik. Amacımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan Cumhuriyetin kazanımlarına ve temel haklarına sahip çıkılması için farkındalık oluşturmak” diye konuştu.

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