KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Kadın Tv

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor

Elazığ’da yaşayan 102 yaşındaki Nazife Gül, Cumhuriyet’in 102’nci yılına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyor. Hayata güler yüzüyle sarılan, 7 çocuk ve 20 torun sahibi Gül, ilerleyen yaşına rağmen neşesinden ve vatan sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. Malatya’da 1 Mart 1923’te dünyaya gelen Nazife Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evi ağır hasar görünce, oğlu ve geliniyle birlikte Elazığ’a yerleşti. Detaylar haberimizde...

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor

Malatya'da 1 Mart 1923'te dünyaya gelen Gül'ün oturduğu ev Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördü.

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor 1

Gül, depremin ardından oğlu ve gelini ile Elazığ'a gelerek, devletin sağladığı kira desteğiyle Güneykent Mahallesi'ndeki bir evde yaşamını sürdürmeye başladı.

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor 2

Ömründe bir asrı geride bırakan, 7 çocuğu ve 20 torunu bulunan Gül, zamanını evde dinlenerek ve örgü örerek geçiriyor.

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor 3

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor 4

"CUMHURİYET'İMİZ VE NAZİFE TEYZEMİZ 102 YAŞINDA"

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve beraberindeki kurum personeli, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla üzerinde "Cumhuriyet'imiz ve Nazife teyzemiz 102 yaşında" yazılı pasta ile Gül'ü evinde ziyaret etti.

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor 5

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Nazife nine birlikte yaşadığı oğlu için ev diledi.

"VATANIMIZI KORUYALIM"

Nazife Gül, eşini yıllar önce kaybettiğini, ilerleyen yaşına rağmen sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Geçmişte hem milli hem de dini bayramları daha coşkulu ve neşeli kutladıklarını anlatan Gül, "Bayramlar çok güzel olurdu, askerleri izler alkışlardık, eğlenirdik, marşlar söylerdik. Vatanımızı çok seviyoruz. Askerlerimizi Allah esirgesin, vatanımızı hep birlikte koruyalım. Gençlerimize sesleniyorum, vatanımıza dikkat etsinler, doğru yoldan şaşmasınlar" dedi.

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor 6

"KENDİSİ OKUYAMADIĞI İÇİN BİZLERE HEP OKUMAYI ÖĞÜTLERDİ"

Gül, geçmişte o dönemki şartlar nedeniyle okuyamadığını anlattı. Nazife Gül'ün oğlu Mehmet Gül (74) de annesinin yaşama sevinciyle dolu olduğunu, çevresindeki insanlara hep neşe ve mutluluk vermeye çalıştığını dile getirdi.

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor 7

Annesinin en büyük üzüntüsünün okula gidememek olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti: "Annem Cumhuriyet Bayramı törenlerine gittiğimizde, okullu gençleri, askerleri gördüğü zaman çok büyük heyecan duyardı. Kendi okuyamadığı için de üzgün olurdu. Bize derdi ki 'Okuyun'. Okuyan insanları hep sever, sayardı. 'Okuyan insanlar aydın olur' derdi. Kendisi okuyamadığı için bizlere hep okumayı öğütlerdi. Bizlere 'Anne ve babamı küçük yaşta kaybettim, amca koltuğunda büyüdüm' derdi.

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor 8

"CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 102'NCİ YILINI COŞKUYLA VE SEVİNÇLE KUTLUYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ergün de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılını gurur ve onurla kutladıklarını ifade etti.

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor 9

Nazife Gül'ün de 102 yaşında olduğunu belirten Ergün, Cumhuriyet ile yaşıt Nazife teyze ile bu anlamlı günü kutlamak istediklerini söyledi.

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine: 102 yaşında yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor 10

Ziyaretlerinin Gül ailesini de mutlu ettiğini dile getiren Ergün, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılını coşkuyla ve sevinçle kutluyoruz. Bunun için kıvançlıyız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi şükranla ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de minnetlerimi sunuyor, uzun ömürler diliyorum. Nazife teyzemizin 102'nci yaşını da kutluyor, ona sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum." Kaynak: AABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem sonrası zorlu yaşam mücadelesi...Deprem sonrası zorlu yaşam mücadelesi...
En sık görülen 2. kanser: ‘Pembe tüket’ çağrısı...En sık görülen 2. kanser: ‘Pembe tüket’ çağrısı...

Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Elazığ cumhuriyet bayramı kahramanmaraş deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.