Cumhuriyet tarihini en büyüğüydü! 1 milyar dolar İstanbul'da böyle sergilendi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şebekenin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi alınmıştı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edilmişti. Şüphelilerin, Kağıthane’de bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıkları, depo içerisinde uzun süre kaldıkları ve yüklü miktarda kargo kolisi ile kasaların taşındığı belirlenmişti.

CUMHURİYET TARİHİNDE ÖRNEĞİ YOK

Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para operasyonunu gerçekleştiren jandarma ekipleri, paraları imal eden ve nakledecek olan D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F. isimli 3 İsveç vatandaşı, J.W.isimli İngiltere vatandaşı, A.K.K. isimli Gana vatandaşı ile A.Ö isimli Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 şahsı suçüstü yakalamıştı. Depoda yapılan aramalarda, Afrika ülkelerine çıkış yapmak üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet 100’lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirilmişti.

LÜKS VİLLADA ARAMA

Öte yandan şüphelilerin İstanbul Şişli’de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan jandarma ekipleri, bir miktar para ve ziynet eşyasına el koymuştu. Şüpheliler hakkında ülkelerinin konsoloslukları bilgilendirilmiş ve haklarında adli tahkikat başlatılmıştı.

SAHTE 1 MİLYAR DOLAR SERGİLENDİ

Konuya ilişkin ele geçirilen 10 milyon adet 100’lük banknotlar halindeki toplam 1 milyar dolar sahte paranın sergisi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda yapıldı. Konteyner içinde muhafaza edilen paraların sahte oldukları teyit edildikten sonra imha edileceği öğrenildi.



