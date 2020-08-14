HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 4 tutuklama

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 22:50 | Son Güncelleme

İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 4 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirilen tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı olduğu bilgisini aldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin euro ele geçirildi. Yapılan operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki gözaltı işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D., U.Y., İ.G. ve A.Y. tutuklanırken, M.Y. ve E.K. isimli şüpheliler adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öteye yandan dev operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserlerin özel ekip tarafından inceleneceği öğrenildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kritik gün belli oldu! Türkiye ve ABD arasında Akdeniz görüşmesiKritik gün belli oldu! Türkiye ve ABD arasında Akdeniz görüşmesi
Yaban Mersini: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Yaban Mersini: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...
Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ezilerek öldüler
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ezilerek öldüler
Bir babanın en zor anı! 'Ne olur aç gözlerini'
Bir babanın en zor anı! 'Ne olur aç gözlerini'

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım
Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım

Diğer Haberler

Binali Yıldırım'dan damada 'İtaat et, rahat et' uyarısı
Binali Yıldırım'dan damada 'İtaat et, rahat et' uyarısı
Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'yla Doğu Akdeniz'deki durumu görüşecek
Kritik gün belli oldu! Türkiye ve ABD arasında Akdeniz görüşmesi
Bakan Koca’dan yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı mesajı
Ölümleri Türkiye'yi yasa boğmuştu! Duygulandıran paylaşım
Samsun’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Samsun’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Balıkesir'de aile görünümüyle plajlara dadanan 'hırsızlık çetesi' çökertildi
'Aile' görünümünde hareket eden suç makinaları yakayı ele verdi
Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı
Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.