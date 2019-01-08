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Cumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilecek ilk kilisesine ruhsat çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

tTÜRKİYE Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sıfırdan kilise yapılmak üzere ruhsat verildi.

Cumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilecek ilk kilisesine ruhsat çıktı

Doğanay YAVUZ- Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL, (DHA) tTÜRKİYE Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sıfırdan kilise yapılmak üzere ruhsat verildi. Bakırköy Belediyesi tarafından verilen ruhsatla
Yeşilköy'deki İtalyan Mezarlığı'nın bulunduğu alana yapılacak kilisenin yapımı 2 yıl sürecek.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin’i makamında ziyaret ederek, ruhsatı teslim etti. Törene Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Kiliselerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Gürdal da katıldı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN YAPILACAK OLAN İLK KİLİSESİYLE İLGİLİ İNŞAAT İŞLEMLERİNE BAŞLAYACAĞIZ"
Kerimoğlu, çok uzun süredir kiliseyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Bakırköy'de yapacak olduğumuz Süryani Kilisesi'nin ruhsat takdimi için buradayız. İnşallah Cumhuriyet tarihinin yapılacak olan ilk kilisesiyle ilgili inşaat işlemlerine başlayacağız. Ruhsat işlemlerini tamamladık. Bu hafta itibariyle de ruhsatlarını metropolitin şahsında bütün Süryani cemaatine ve Hristiyan alemine takdim edeceğiz. En geç 1,5-2 yıl içerisinde inşaatı tamamlamış ve ibadete açmış olacağız" diye konuştu.

"TARİHİMİZ BİR İLKE İMZA ATACAK HAYIRLISIYLA"
İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin de kilise için yaklaşık 10 yıldan bu yana çaba harcadıklarını belirterek, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu 10 yıl zarfında bakanlar ve başkanlar bugünü kendileri hazırladılar bize. Dini liderler olsun birçok kişi yardımcı oldu. Şahsım ve cemaatim adına hepsine teşekkür ediyorum. Tarihimiz bir ilke imza atacak hayırlısıyla. Çaba harcayanların Süryani Kilisesi tarihinde isimleri altın harflerle yazılacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzuru, barışı, kalkınması ve tanıtımı için biz hem dua ediyoruz, hem de çaba harcıyoruz. Dinlerimiz, mezheplerimiz, etnik kökenimiz ayrı olabilir ama hepimizin yüreği Türkiyemiz için atıyor. Türkiyemizi çok seviyoruz. Bu topraklarda, Türk bayrağı altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. Hepimizin bayrağıdır. Bu ülkemiz için yalnız Türkiye'de değil dışarıda da artı bir puan olacağına inanıyoruz. Din özgürlüğü, insan hakları, demokrasi konusunda Türkiye'de ve İstanbul'da Ermeni cemaatinden sonra en çok nüfusa sahip olan cemaatiz. İstanbul'da kilise ihtiyacı olan bizleriz. Güneydoğuda ve doğuda kilise ve manastırlarımız çok. Bugün hepimiz sevinçli ve mutluyuz" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Cumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilecek ilk kilisesine ruhsat çıktıCumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilecek ilk kilisesine ruhsat çıktıCumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilecek ilk kilisesine ruhsat çıktıCumhuriyet tarihinin sıfırdan inşa edilecek ilk kilisesine ruhsat çıktı

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