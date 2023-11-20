Cunda Adası’na nasıl gidilir? Cunda Adası’na feribot ile ulaşım

Cunda Adası, Ege’nin tatil rotalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yaz aylarında bir hayli kalabalık olan ada, huzurlu ve sakin atmosferiyle de dikkat çekmektedir. Şehir karmaşasından uzaklaşıp kafa dinlemek isteyen kişiler tarafından tercih edilen adaya hem kara yolu hem deniz yolu hem de hava yoluyla ulaşım mümkündür. Gerek hafta sonu tatilleri gerekse uzun yaz tatilleri için son derece ideal olan adada gezip görülebilecek çok sayıda yer de mevcuttur.

Cunda Adası’na nasıl gidilir?

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden Cunda Adası’na gelinebilmektedir. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerinde ilgi odağı haline gelen ada, turizm yönünden de büyük bir öneme sahiptir. Hal böyle olunca akıllara Cunda Adası nerede sorusu gelebilir. Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı bir ada olarak karşımıza çıkan Cunda Adası, önemli tatil durakları arasında yer almaktadır.

Cunda Adası'na ulaşımda kara yolu ve deniz yolunun yanı sıra hava yolu ile ulaşımda tercih edilebilir. Kara yolu ile ulaşımda şahsi araç ve şehirlerarası otobüsler bulunur. Hava yolu ile ulaşımda ise en uygun seçenek Edremit Havalimanı’dır. Buradan Ayvalık ilçesine gitmek için ise transfer araçları tercih edilebilir veya taksi olanaklarından faydalanılabilinir.

Bandırma feribottan Cunda’ya nasıl gidilir?

İstanbul şehrinden belirli aralıklarla Bandırma’ya feribot seferleri düzenlenmektedir. İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan Fatih ilçesinin sınırları içerisinde konumlanan Yenikapı’dan Bandırma feribotları hareket etmektedir. Yenikapı’ya gelip buradan feribota binilebilir ve Bandırma’ya varış sağlanabilir. Şahsi arabasıyla Bandırma’ya geçiş yapanlar buradan kara yolunu takip ederek ve Cunda köprüsünden geçiş sağlayarak adaya gelebilir.

Cunda köprüsü ücretli mi konusu gündeme gelebilir. Bu köprü açıldığı günden bu yana ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir. Dolayısıyla Cunda Adası geçiş ücreti alınmamaktadır. Şahsi aracı olmayan ziyaretçiler ise Bandırma bölgesinden Ayvalık ilçesine sefer düzenleyen otobüs firmalarından birini seçerek ve otobüse binerek bölgeye ulaşım sağlayabilir.

Ayvalık’tan Cunda Adası’na arabayla gidilir mi?

Cunda Adası’na özel aracıyla gelmeyi planlayan kişilerin yolculuk başlangıç noktası Ayvalık ise ulaşım son derece kolay bir şekilde gerçekleşir. Bu noktada Ayvalık Cunda arası kaç km sorusu karşımıza çıkabilir. Ayvalık ilçesi ile Cunda Arası ortalama sekiz kilometre olduğundan ulaşım kısa sürede sağlanabilir.

Cunda Adası’na feribot ile ulaşım

Cunda Adası’na deniz yolu ile ulaşımda tercih edilen noktalardan biri Ayvalık iskelesidir. Bu iskeleden Cunda Adası feribotu her saat başı kalkmaktadır. Cunda Adası yaz döneminde deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını doyasıya çıkarabileceğiniz gözde tatil duraklarından biridir.





