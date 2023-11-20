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Heybeliada’ya nasıl gidilir? Heybeliada vapur seferleri ve saatleri

18.11.2023 20:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul gerek kültürel zenginleri gerekse doğal güzellikleriyle öne çıkan turistik şehirlerimizden biridir. İstanbul’un birçok ilçesi kendine has birtakım özellikler taşır. Adalar ilçesi de kendi bünyesinde birden fazla farklı adaya ev sahipliği yapan ilçelerden biridir. Bu adalardan biri de çok sayıda turistin uğrak noktaları arasında bulunan Heybeliada’dır. Peki, Marmara Denizi açıklarında bulunan Heybeliada’ya nasıl gidilir, adanın vapur seferleri ve saatleri nedir?

Heybeliada’ya nasıl gidilir? Heybeliada vapur seferleri ve saatleri

Heybeliada, Adalar ilçesinin yaygın olarak ziyaret edilen turistik noktalarından biridir. Gerek bölge halkı gerekse şehir dışından gelen birçok kişi bu adaya gezi veya tatil amaçlı gelmektedir. Hem sahili hem de plajlarıyla öne çıkan ada, özellikle yaz döneminde bir hayli kalabalık olmaktadır. Ayrıca bu ada, Büyükada’dan sonra en büyük ikinci ada olma özelliğine sahiptir. Adada yeme içme mekânlarının yanı sıra konaklama imkânı da bulunmaktadır.

Heybeliada’ya nasıl gidilir?

Heybeliada, birçok kişinin sıklıkla ziyaret ettiği noktalar arasında yer almaktadır. İlk kez gelecek olanlar için Heybeliada nerede konusu ayrı bir öneme sahiptir. İstanbul’un Maltepe ilçesinin sahil kesiminin hemen karşısında konumlanan ada, Marmara açıklarında bulunmaktadır. Adaya ulaşım için yalnızca deniz yolu ile ulaşım mümkündür. İstanbul’un Anadolu yakasından gelmeyi düşünenler için Heybeliada Bostancı şehir hatları ilk ulaşım seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bostancı vapur iskelesi dışında Kartal, Kabataş, Eminönü ya da Beşiktaş tarafından da adaya vapur seferleri düzenlenmektedir.

Heybeliada vapuru nereden kalkıyor?

İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu yakasından Heybeliada’ya ulaşım sağlanabilmesi mümkündür. Anadolu tarafında Bostancı veya Kadıköy vapur iskelesi tercih edilirken, Avrupa yakasında ise Eminönü Heybeliada vapuru, Beşiktaş İDO deniz otobüsü veya Kabataş Heybeliada vapuru tercih edilmektedir. Bu ulaşım alternatifleri dışında motorlu tekneler, mavi marmaray, den tur gibi seçenekler de mevcuttur.

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Heybeliada Büyükada arası ne kadar sürer?

Tatilcilerin ve gezi severlerin uğrak noktaları arasında bulunan Heybeliada’ya ulaşım için tek seçenek deniz yolu ile ulaşımdır. Bunun için şehir hatları vapurları, motorlu tekneler veya İDO deniz otobüsleri tercih edilmektedir. Heybeliada’dan Büyükada’ya ise ulaşım son derece kolaydır. İki ada konum gereği birbirine çok yakın olduğundan yolculuk süresi yaklaşık olarak 5 – 10 dakika içerisinde tamamlanmaktadır.

Heybeliada vapur seferleri ve saatleri

Heybeliada sefer saatleri hafta içi farklı hafta sonu farklı olabilmektedir. Ayrıca her mevsim saatlerde ve sefer sayısında farklılık gözlemlenebilir. Bostancı vapur iskelesinden Heybeliada’ya sabah 07.10’dan itibaren seferler başlarken, Beşiktaş vapur iskelesinden ise sabah saat 09.30 itibariyle vapur seferleri başlamaktadır. Kabataş vapur iskelesinden sabah saat 09.45’de ilk Heybeliada vapuru kalkarken, Eminönü vapur iskelesinden ise sabah saat 10.00’dan itibaren seferler başlamaktadır.

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