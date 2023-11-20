Beşiktaş’a nasıl gidilir? Metro, metrobüs ve otobüs ile Beşiktaş’a ulaşım

İstanbul’un Avrupa yakasında konumlanan Beşiktaş ilçesi turizm yönünden de büyük bir öneme sahiptir. Hem kültür hem de eğlence merkezi olarak da bilinen bu ilçe, özellikle kültürel mirasıyla öne çıkmakta ve bu sebepten dolayı da yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. İlçede geçmiş dönemlerden kalma pek çok tarihi esere rastlamak mümkündür. Ayrıca ilçe ulaşım açısından da merkezi bir noktada bulunduğundan birden fazla ulaşım alternatifi içermektedir.

Beşiktaş’a nasıl gidilir?

İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan ve bu yakanın incisi olarak tabir edilen Beşiktaş’a ulaşım son derece kolaydır. Avrupa yakasının birçok noktasından bu ilçeye gelinebileceği gibi Anadolu yakasından ulaşmak için de birden fazla ulaşım aracı bulunmaktadır. Özel arabası olan kişiler, gerek Anadolu gerekse Avrupa yakasından navigasyon hizmetini kullanarak, kısa sürede ulaşım sağlayabilir. Özel arabayla gelmeyen ya da gelmeyi düşünmeyen kişiler ise toplu taşıma araçlarını kullanabilir. Bu toplu taşıma araçları içerisinde metro, marmaray, metrobüs, otobüs, vapur ve dolmuş seçenekleri bulunmaktadır.

Metro ile Beşiktaş’a ulaşım

Beşiktaş’a ulaşımda çok sık tercih edilen ulaşım araçlarından biri metro hattıdır. Ancak özellikle Anadolu yakasından gelecek olanlar için doğrudan bir metro hattı yoktur. Konum olarak en yakın metroya bindikten sonra buradan aktarmalı olarak Yenikapı ile Hacıosman arası seferi yapan metroya geçiş yapılması gerekir. Bu metroya bindikten sonra Taksim durağında inilmesi gerekir. İndikten sonra dolmuşlara binerek Beşiktaş’a ulaşım sağlanabilir.

Metrobüs ile Beşiktaş’a ulaşım

Beşiktaş’a metrobüsle ulaşım sağlayabilmekte mümkündür. Anadolu yakasından gelecek olanlar Kadıköy’den hareket eden metrobüs hattını tercih edilebilir. Bu metrobüsle Zincirlikuyu’ya kadar gelinir ve ardından da diğer toplu taşıma araçlarından biri tercih edilerek kolay bir şekilde ilçeye gidilebilir.

Otobüs ile Beşiktaş’a ulaşım

Beşiktaş’a hem Anadolu yakasından hem de Avrupa yakasından şehir içi otobüslerle ulaşım sağlanabilmesi mümkündür. Otobüsle ilçeye ulaşımda en sık tercih edilen otobüs noktaları Anadolu yakasında Kadıköy, Avrupa yakasında ise Taksim, Sarıyer gibi bölgelerdir. Bunun yanı sıra Üsküdar veya Kadıköy gibi merkezi noktalardan ilçeye düzenli olarak vapur seferleri yapılmaktadır.





