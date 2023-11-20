HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beşiktaş’a nasıl gidilir? Metro, metrobüs ve otobüs ile Beşiktaş’a ulaşım

Beşiktaş’a nasıl gidilir? Metro, metrobüs ve otobüs ile Beşiktaş’a ulaşım

18.11.2023 20:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, ülkemizin Marmara Bölgesi’nde konumlanan İstanbul şehrimizin Avrupa yakasında yer alan bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul bünyesinde toplamda otuz dokuz ilçe barındırmaktadır. Beşiktaş da bu ilçeler arasında yer almaktadır. Bu ilçe gerek tarihi mekânları gerekse eşsiz manzaraya sahip sahili ile dikkat çeken ilçelerden biridir. Avrupa yakasının adeta merkezi olarak kabul görülen Beşiktaş’a ulaşım da son derece kolaydır. Peki, Beşiktaş’a nasıl gidilir?

Beşiktaş’a nasıl gidilir? Metro, metrobüs ve otobüs ile Beşiktaş’a ulaşım

İstanbul’un Avrupa yakasında konumlanan Beşiktaş ilçesi turizm yönünden de büyük bir öneme sahiptir. Hem kültür hem de eğlence merkezi olarak da bilinen bu ilçe, özellikle kültürel mirasıyla öne çıkmakta ve bu sebepten dolayı da yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. İlçede geçmiş dönemlerden kalma pek çok tarihi esere rastlamak mümkündür. Ayrıca ilçe ulaşım açısından da merkezi bir noktada bulunduğundan birden fazla ulaşım alternatifi içermektedir.

Beşiktaş’a nasıl gidilir?

İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan ve bu yakanın incisi olarak tabir edilen Beşiktaş’a ulaşım son derece kolaydır. Avrupa yakasının birçok noktasından bu ilçeye gelinebileceği gibi Anadolu yakasından ulaşmak için de birden fazla ulaşım aracı bulunmaktadır. Özel arabası olan kişiler, gerek Anadolu gerekse Avrupa yakasından navigasyon hizmetini kullanarak, kısa sürede ulaşım sağlayabilir. Özel arabayla gelmeyen ya da gelmeyi düşünmeyen kişiler ise toplu taşıma araçlarını kullanabilir. Bu toplu taşıma araçları içerisinde metro, marmaray, metrobüs, otobüs, vapur ve dolmuş seçenekleri bulunmaktadır.

Metro ile Beşiktaş’a ulaşım

Beşiktaş’a ulaşımda çok sık tercih edilen ulaşım araçlarından biri metro hattıdır. Ancak özellikle Anadolu yakasından gelecek olanlar için doğrudan bir metro hattı yoktur. Konum olarak en yakın metroya bindikten sonra buradan aktarmalı olarak Yenikapı ile Hacıosman arası seferi yapan metroya geçiş yapılması gerekir. Bu metroya bindikten sonra Taksim durağında inilmesi gerekir. İndikten sonra dolmuşlara binerek Beşiktaş’a ulaşım sağlanabilir.

İlginizi Çekebilir

İstanbul’dan Bozcaada’ya nasıl gidilir?

İstanbul’dan Bozcaada’ya nasıl gidilir?

 İstanbul Adalar vapur sefer saatleri

İstanbul Adalar vapur sefer saatleri

 Ankara Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Ankara Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir?

 Midilli Adası’na nasıl gidilir?

Midilli Adası’na nasıl gidilir?

 Peri bacalarına nasıl gidilir?

Peri bacalarına nasıl gidilir?

Metrobüs ile Beşiktaş’a ulaşım

Beşiktaş’a metrobüsle ulaşım sağlayabilmekte mümkündür. Anadolu yakasından gelecek olanlar Kadıköy’den hareket eden metrobüs hattını tercih edilebilir. Bu metrobüsle Zincirlikuyu’ya kadar gelinir ve ardından da diğer toplu taşıma araçlarından biri tercih edilerek kolay bir şekilde ilçeye gidilebilir.

Otobüs ile Beşiktaş’a ulaşım

Beşiktaş’a hem Anadolu yakasından hem de Avrupa yakasından şehir içi otobüslerle ulaşım sağlanabilmesi mümkündür. Otobüsle ilçeye ulaşımda en sık tercih edilen otobüs noktaları Anadolu yakasında Kadıköy, Avrupa yakasında ise Taksim, Sarıyer gibi bölgelerdir. Bunun yanı sıra Üsküdar veya Kadıköy gibi merkezi noktalardan ilçeye düzenli olarak vapur seferleri yapılmaktadır.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalışmalara başladı! İddiaları bizzat doğruladıÇalışmalara başladı! İddiaları bizzat doğruladı
Faydaları saymakla bitmiyor! Zahmetsizce zayıflatıyorFaydaları saymakla bitmiyor! Zahmetsizce zayıflatıyor
Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli olduTürk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Fenomenin skandal ses kaydı! Parasını isteyen mağdura şoke eden yanıt

Fenomenin skandal ses kaydı! Parasını isteyen mağdura şoke eden yanıt

'Tayyargil' çiftinin peşini bırakmıyor! Umre çekilişine dair olay iddialar

'Tayyargil' çiftinin peşini bırakmıyor! Umre çekilişine dair olay iddialar

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Türk bayraklı 'Kafkametler' gemisi battı! Kayıp mürettebatın listesi belli oldu

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Can havliyle telsize koştu! Gemideki dehşet anları ortaya çıktı: 'Biri bize yardım etsin'

Anne ile kızı asansörde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Anne ile kızı asansörde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kar çilesi! Yol trafiğe kapandı, saatlerce mahsur kaldılar: 'Açlıktan öleceğiz'

Kar çilesi! Yol trafiğe kapandı, saatlerce mahsur kaldılar: 'Açlıktan öleceğiz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.