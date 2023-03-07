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Cüneyt Özdemir de katıldı! Dans akımı sosyal medyayı salladı, Muharrem İnce'den yanıt geldi: "Size troll ve bot diyenler..."

07.03.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken gündemi hareketlendiren isimlerden biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dansı sosyal medyayı salladı. İnce'nin seçim otobüsünde yaptığı danstan esinlenen gençler, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Memleket Partisi Genel Merkezi önündeki renkli anlar ilgi odağı haline geldi. Viral olan görüntülerle ilgili İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Son olarak akıma katılanlardan biri de Cüneyt Özdemir oldu.

Cüneyt Özdemir de katıldı! Dans akımı sosyal medyayı salladı, Muharrem İnce'den yanıt geldi: "Size troll ve bot diyenler..."

Sosyal medya Muharrem İnce'nin seçim otobüsünde yaptığı dans görüntülerini konuşuyor. Birçok genç o İnce'nin dansını taklit ederek çektiği görüntüleri paylaştı, İnce'nin partisinin genel merkezi önünde de kalabalık bir grup bir arada o dansla renkli anlar oluşturdu.

İTTİFAK ÇALIŞMALARI SONLANMIŞTI

Son günlerde Millet İttifakı cephesindeki anlaşmazlık CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle çözülürken aday olması olası isimlerden biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. İnce ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın yürüttükleri ittifak çalışmaları geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

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SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN GÖRÜNTÜLER

Bu sırada sosyal medyada İnce'nin seçim otobüsüyle yaptığı ziyarette yaptığı dans figürlerinin görüntüleri gündem oldu. Gençler sosyal platformlarında İnce'nin dansını taklit ettikleri anları paylaştı.

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Dans akımına gençlerin yanı sıra her yaştan insanın da katıldığı görüldü.

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Gençler bununla yetinmeyip Memleket Partisinin genel merkezi önünde de topluca bir araya gelerek akıma yeni bir boyut kattı.

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İNCE'DEN PAYLAŞIM! "SİZE BOT VE TROL DİYENLER..."

Muharrem İnce de gençlerle bir arada olduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp "Gençler ilgi ve alakanız için teşekkür ederim. Size troll ve bot diyenler utansın ;)" mesajını verdi.

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CÜNEYT ÖZDEMİR DE KATILDI

Akıma katılanların sayısı artarken siyasetin gündemdeki gelişmeleri değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir'in Muharrem İnce hakkında konuştuğu anlardaki hareketleri de dikkat çekti. İnce'nin dans figürlerine benzer hareketler sergileyen Özdemir, kendini o sırada gülmekten alıkoyamadı.

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Muharrem İnce

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