Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ, Memleket Partisi Muharrem İnce'nin 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını duyurdu. İşte haberin detayları...

"MUHARREM İNCE'NİN BÖYLE BİR TEPKİ VERECEĞİNİ TAHMİN ETTİM"

Ümit Özdağ kendisine yöneltilen Muharrem İnce ile ilgili sorulara "O kendisini aday olarak görüyor ama halk yoğun bir şekilde Mansur Yavaş ismini talep ediyor, ben Mansur Yavaş'a çağrı yaptığım zaman Muharrem İnce'nin böyle bir tepki verebileceğini tahmin ettim." yanıtını verdi.

YAVAŞ'A ADAYLIK ÇAĞRISI YAPIP MİTİNGİ İPTAL ETMİŞLERDİ

Öte yandan Muharrem İnce ile Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yapmış, bu doğrultuda Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde miting yapılacağını duyurmuştu. Özdağ, Yavaş'ın önceki gün sosyal medya hesabından duyurduğu paylaşımı sonrası İnce'nin aday olacağını ifade etmişti.