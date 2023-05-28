HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cüneyt Özdemir'den sosyal medyayı sallayan görüntüye güldüren yorum: İşte kuzu kuzu geldim

Cüneyt Özdemir'den sosyal medyayı sallayan görüntüye güldüren yorum: İşte kuzu kuzu geldim

28.05.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy verenler arasında birçok dikkat çeken seçmen yer aldı. Sosyal medyada en çok konuşulan görüntü ise bir seçmenin kuzusuyla kabine girmesi oldu. Cüneyt Özdemir de o görüntüleri paylaşarak "Berber karar veriyorlar. İşte kuzu kuzu geldim çalıyormuş." yorumunda bulundu.

Cüneyt Özdemir'den sosyal medyayı sallayan görüntüye güldüren yorum: İşte kuzu kuzu geldim

Türkiye bugün cumhurbaşkanını belirlemek için ikici kez sandığa gitti. Renkli görüntülerin yer aldığı sandıklarda bir seçmenin kuzusuyla kabine girmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

"BERABER KARAR VERİYORLAR"

Seçim yayını yapan Cüneyt Özdemir de Youtube kanalında kuzulu seçmenin görüntülerini paylaştı. "Beraber karar veriyorlar. İşte kuzu kuzu geldim şarkısı çalıyormuş" diyen Özdemir ardından kahkaha attı. Özdemir ayrıca görüntü için, "Oradaki müşahitler 'kuzunun girmesi legal mi değil mi, oy sayılır mı?' dememişler midir? Ama günün en güzel görüntüsüydü" ifadelerini kullandı.

gghg

Kuzunun sahibi Ümmiye Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin Antalya'dan 10 günlükken gönderdiği kuzuyu iki ay önce sahiplendiğini söyledi. Otobüsle gönderilen "Pamuk" adını verdiği kuzuyu ilk önce istemediğini anlatan Güzel, daha sonra adeta evladı gibi olduğunu belirtti.

14 MAYIS'A DA BERABER GİTMİŞLER

Pamuk'un kendisine alıştığını ve ne istediğini önceden anladığını ifade eden Güzel, 14 Mayıs'taki seçimlere de onunla gittiğini, oy kullandığı sınıfı öğrenerek üçüncü kata kadar çıktığını dile getirdi.

Güzel, okuldakilerin de kuzuyu sevdiğini, Pamuk'un otobüse bindikleri durağı bildiğini, kendisinden önce durağa koştuğunu belirterek, kuzusuyla aralarında bağ bulunduğunu, bu nedenle 15 gün önce sahiplendirmek üzereyken üzülüp geri aldığını söyledi.

SANDIK MÜŞAHİDİ O ANLARI ANLATTI

Sandık müşahidi Erdal Aslım da bir seçmenin kuzuyla geldiğini görünce o anı kaydetme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Aslım, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını, herkesin şaşırdığını belirterek, Ümmiye Gülsüm'ün Ayazağa'da kuzusuyla dolaştığını, bunun bölge halkı tarafından bilindiğini öğrendiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...
Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli dakikalar!Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli dakikalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
seçim Cüneyt Özdemir kuzu

En Çok Okunan Haberler

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.