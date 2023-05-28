Cüneyt Özdemir'den sosyal medyayı sallayan görüntüye güldüren yorum: İşte kuzu kuzu geldim

Türkiye bugün cumhurbaşkanını belirlemek için ikici kez sandığa gitti. Renkli görüntülerin yer aldığı sandıklarda bir seçmenin kuzusuyla kabine girmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

"BERABER KARAR VERİYORLAR"

Seçim yayını yapan Cüneyt Özdemir de Youtube kanalında kuzulu seçmenin görüntülerini paylaştı. "Beraber karar veriyorlar. İşte kuzu kuzu geldim şarkısı çalıyormuş" diyen Özdemir ardından kahkaha attı. Özdemir ayrıca görüntü için, "Oradaki müşahitler 'kuzunun girmesi legal mi değil mi, oy sayılır mı?' dememişler midir? Ama günün en güzel görüntüsüydü" ifadelerini kullandı.

Kuzunun sahibi Ümmiye Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin Antalya'dan 10 günlükken gönderdiği kuzuyu iki ay önce sahiplendiğini söyledi. Otobüsle gönderilen "Pamuk" adını verdiği kuzuyu ilk önce istemediğini anlatan Güzel, daha sonra adeta evladı gibi olduğunu belirtti.

14 MAYIS'A DA BERABER GİTMİŞLER

Pamuk'un kendisine alıştığını ve ne istediğini önceden anladığını ifade eden Güzel, 14 Mayıs'taki seçimlere de onunla gittiğini, oy kullandığı sınıfı öğrenerek üçüncü kata kadar çıktığını dile getirdi.

Güzel, okuldakilerin de kuzuyu sevdiğini, Pamuk'un otobüse bindikleri durağı bildiğini, kendisinden önce durağa koştuğunu belirterek, kuzusuyla aralarında bağ bulunduğunu, bu nedenle 15 gün önce sahiplendirmek üzereyken üzülüp geri aldığını söyledi.

SANDIK MÜŞAHİDİ O ANLARI ANLATTI

Sandık müşahidi Erdal Aslım da bir seçmenin kuzuyla geldiğini görünce o anı kaydetme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Aslım, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını, herkesin şaşırdığını belirterek, Ümmiye Gülsüm'ün Ayazağa'da kuzusuyla dolaştığını, bunun bölge halkı tarafından bilindiğini öğrendiğini sözlerine ekledi.

