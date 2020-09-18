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Cupertino, bir sorunumuz var: iOS 14 iPhone'lar için yeni sorunlar doğurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Apple iOS 14 güncellemesini iPhone'lar için geçtiğimiz gün yayınladı. Fakat bazı iOS 14 yüklü iPhone kullanıcıları, bazı sorunlarla karşılaştıklarını iddia etti. İddia edilen sorunlar varsayılan tarayıcı ayarlama ile doğrudan alakalı.

Cupertino, bir sorunumuz var: iOS 14 iPhone'lar için yeni sorunlar doğurdu!

iOS 14, Apple'ın Time Flies etkinliğindeki duyurusundan bir gün sonra yayınlandı. Öngörüler Apple'ın yeni iPhone güncellemesini saat tam 20:00'da yayınlayacağını gösteriyordu ancak öngörüler doğru çıkmadı. Apple TSİ 23:00 sularında iOS 14 güncellemesini genel indirmeye sundu. Widget desteği, Picture in Picture özelliği ve daha birçok yenilikle gelen iOS 14 güncellemesini indiren kullanıcılar, telefonlarını güncelledi. Fakat güncelleme sonrası bazı iddialar ortaya çıktı. Bu iddialar iOS 14'te sorunlar yaşandığı yönündeydi.

İOS 14'TE VARSAYILAN TARAYICI SORUNU VAR

Twitter'daki iddialar, iOS 14'te bazı sorunlar yaşandığını gösteriyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformları üzerinden varsayılan olarak ayarladıkları uygulamaların iOS 14 ile uyumlu çalışmadığını söylüyor. İddialara göre e-posta uygulamasını Apple Mail uygulaması dışında bir uygulama olarak, tarayıcı uygulamasını ise Safari dışında bir uygulama olarak (Google Chrome gibi) ayarlayan kullanıcılar, telefonlarını açıp kapattıklarında Apple Mail ve Safari tekrar varsayılan uygulama olarak ayarlanıyor. Tüm linkler ve bağlantılar Safari üzerinden açılıyor.

İOS 14.1 ÇARE OLABİLİR

Varsayılan tarayıcı ayarlama özelliği, iOS 14 ile birlikte gelmişti. Apple'ın yaşanan sorunlar hakkında ise bir açıklaması yok. Ancak iOS 14.1 güncellemesi ile bu sorunların çözülmesi bekleniyor. iOS 14.1'in ise iPhone 12 tanıtımıyla birlikte yayınlanacağı düşünülüyor.

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