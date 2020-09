Cupertino, bir sorunumuz var: iOS 14 iPhone'lar için yeni sorunlar doğurdu!

iOS 14, Apple'ın Time Flies etkinliğindeki duyurusundan bir gün sonra yayınlandı. Öngörüler Apple'ın yeni iPhone güncellemesini saat tam 20:00'da yayınlayacağını gösteriyordu ancak öngörüler doğru çıkmadı. Apple TSİ 23:00 sularında iOS 14 güncellemesini genel indirmeye sundu. Widget desteği, Picture in Picture özelliği ve daha birçok yenilikle gelen iOS 14 güncellemesini indiren kullanıcılar, telefonlarını güncelledi. Fakat güncelleme sonrası bazı iddialar ortaya çıktı. Bu iddialar iOS 14'te sorunlar yaşandığı yönündeydi.

Twitter'daki iddialar, iOS 14'te bazı sorunlar yaşandığını gösteriyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformları üzerinden varsayılan olarak ayarladıkları uygulamaların iOS 14 ile uyumlu çalışmadığını söylüyor. İddialara göre e-posta uygulamasını Apple Mail uygulaması dışında bir uygulama olarak, tarayıcı uygulamasını ise Safari dışında bir uygulama olarak (Google Chrome gibi) ayarlayan kullanıcılar, telefonlarını açıp kapattıklarında Apple Mail ve Safari tekrar varsayılan uygulama olarak ayarlanıyor. Tüm linkler ve bağlantılar Safari üzerinden açılıyor.

