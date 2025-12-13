8 erkek adayı geride bırakan kadın muhtar: Hayvancılık da yapıyor!

Hozat ilçesi Fikripaşa Mahallesi'nde 9 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde, tek kadın aday olarak katılan 58 yaşındaki Yazgülü Almaz, 8 erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçildi. 40 yıldır ilçede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Almaz, hem üretime devam ediyor hem de mahallesinin sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyor.

Ailesinin ve mahalle sakinlerinin desteğiyle muhtarlığa adım atan Almaz, kadınların yöneticilikte daha fazla yer alması gerektiğini vurguluyor.

"SEÇİME 8'i ERKEK 9 ADAY GİRDİ, BEN KAZANDIM"

Adaylık sürecinden ve 8 erkek adaya karşı kazanmanın gururunu yaşadığından bahseden Muhtar Yazgülü Almaz kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurguladı. Muhtar Almaz, "Buraya 17 yaşında gelin geldim. 40 yıldır Hozat'ta yaşıyorum. Hayvancılık yapıyorum, bu dönem de muhtarlık yapıyorum. Muhtar olmayı daha önce düşünmüştüm.

Eşime de söylemiştim ama geçen dönem kabul etmedi. Bu dönem de eşim bana ‘muhtar olmak ister misin' dedi. Ben de çok istediğimi söyledim. Daha sonra bana yardımcı oldu. Ben seçimden 3 ay önce komşularımı gezmeye başladım. Beni tanımayan komşularım oluyordu, onlara da ‘Yusuf'un eşi dediler.

Çalışmalara erken başladığımı söyleyenlere kendimi tanıttığımı ve desteklerini beklediğimi söyledim. Kadın aday gördükleri için çok mutlu oldular. Seçime 8'i erkek 9 aday girdi, ben kazandım" dedi.

"BİR KADININ ÇOCUKLARI İÇİN AYAKLARININ ÜZERİNDE DURMASI GURUR VERİCİ BİR ŞEYDİR"

Almaz, "Erkekler kazanamadı, ‘Bir kadına karşı nasıl kaybettik' diye çok üzülmüşlerdi. Ben çok gururlandım. İsterim ki bütün kadınlar da olsunlar. İl meclisi, belediye başkanı olsunlar. Ben ilkokul mezunuyum, lise mezunu olan kadınlar var hepsini desteklerim. Keşke onlar da olsa, kendi ayaklarının üzerinde dursa.

Güzel bir duygu, bir kadının çocukları için ayaklarının üzerinde durması gurur verici bir şeydir. Kadınlar farklıdır, kadınlar birbirlerini desteklesinler. Kadın kadının dostudur, birbirimize destek olursak her şeyi başarırız" şeklinde konuştu.Kaynak: İHA