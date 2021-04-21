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  4. Cüssesine aldırmadı aslanla burun buruna geldi: ''Kan kokusunu almış''

Cüssesine aldırmadı aslanla burun buruna geldi: ''Kan kokusunu almış''

21.04.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ormanların kralı iki aslanının su kaplumbağasından ürktüğü anlar saniye saniye görüntülendi. Av dönüşü kana kana su içen erkek ve dişi aslan yeterince su içtikten sonra alandan uzaklaşırken, küçük hayvanının neden bunu yaptığı merak konusu oldu. Yorumlardan biri, ''kaplumbağa alanını korumaya çalışıyor'' şeklinde olurken bir diğeri ''kan kokusunu almış olabilir'' şeklindeydi.

Cüssesine aldırmadı aslanla burun buruna geldi: ''Kan kokusunu almış''

Güney Afrika Greater Kruger Park'ta turist rehberi Reggi Barreto tarafından çekilen görüntüler, ‘inanılmaz’ ve ‘şaşırtıcı’diye tanımlandı.

Ağız kenarlarında kan izleri bulunan erkek ve dişi aslan bir av dönüşü sonrası susuzluklarını gidermek için su birikitisinden kana kana su içti. Ancak tam da o sırada suyun daimi sahibi olan su kaplumbağası aslanların bu keyfini sık sık bölmeye çalıştı.

''KAPLUMBAĞA ALANINI KORUMAK İSTİYORDU''

O anları kaydeden tur rehberi Reggi Barreto, ‘’Aslanların ava gittiğini biliyorduk ve burada su içeceklerini de. Kameramızı mükemmel bir şekilde yerleştirdik. Ancak bir su kaplumbağasını onların yanında görmek düşündüğümüz bir şey değildi. Bu inanılmaz bir andı. Aslanlar ondan biraz ürkse de tatmin olana kadar sularını içti ve bulunduklarını alanı tekrar kaplumbağaya bıraktılar. Kaplumbağa alanını korumak istiyordu’’ diyerek şaşırtıcı anı bu çok nadir görülen bir şey diye anlattı.

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Aslanların yanında küçücük kalsa da onları ürkütmeyi başaran kaplumbağanın, dev hayvanların ağız kenarlarında bulunan kan kokusunu da almış olabileceği, bu yüzden onlarla burun buruna geldiği de ifade edildi.

Barreto son olarak, ‘’Hayvanları aramak ve nasıl sonuçlanacağını görmek için onlarla zaman geçirmek gerekir. Tabii bunun için de bolca sabra ihtiyacınız olacaktır’’ dedi.


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