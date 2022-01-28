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  4. Çuvalları kızağa çevirdiler! İplerle cipe bağlayıp...

Çuvalları kızağa çevirdiler! İplerle cipe bağlayıp...

28.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracın arkasına ip bağlayan vatandaşlar, kar üzerinde keyifli anlar yaşadı. Görenlerin şaşırdığı anlarda, 3 arkadaşın çuvalları kızak yaparak karda eğlenceli anlar geçirdikleri görüldü.

Renkli görüntüler Eskikaracakaya Mahallesinde yaşandı. 3 şahıs cipin arkasına iple bağladıkları çuval üzerine oturarak karlı sokaklarda kaydı. Büyük keyif yaşayan şahıslar, amatör kamerayla görüntülendi.

İHA

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