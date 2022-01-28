Çuvalları kızağa çevirdiler! İplerle cipe bağlayıp...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracın arkasına ip bağlayan vatandaşlar, kar üzerinde keyifli anlar yaşadı. Görenlerin şaşırdığı anlarda, 3 arkadaşın çuvalları kızak yaparak karda eğlenceli anlar geçirdikleri görüldü.
Renkli görüntüler Eskikaracakaya Mahallesinde yaşandı. 3 şahıs cipin arkasına iple bağladıkları çuval üzerine oturarak karlı sokaklarda kaydı. Büyük keyif yaşayan şahıslar, amatör kamerayla görüntülendi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum