HABER

Cüzdanı, hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:32 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, alacaklısı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Suat Gün'ü (42) pantalonun ön cebindeki cüzdanı ölümden kurtardı. Gün'ün kasığındaki atardamara isabet eden kurşunun cüzdana çarpmasıyla hızını kaybettiği bu nedenle de fazla zarar vermediği belirlendi.

Cüzdanı, hayatını kurtardı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, alacaklısı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Suat Gün'ü (42) pantalonun ön cebindeki cüzdanı ölümden kurtardı. Gün'ün kasığındaki atardamara isabet eden kurşunun cüzdana çarpmasıyla hızını kaybettiği bu nedenle de fazla zarar vermediği belirlendi. Kaçan saldırgan ise yakalandıktan sonra tutuklandı.
Silahlı saldırı, cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Altındağ semtinde meydana geldi. Yol kenarındaki kaldırımda bekleyen ve peçete ile kağıt mendil imalatı yaptığı öğrenilen Suat Gün'e, bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kasığından vurulan 4 çocuk babası Gün, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybeden Gün'ü ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gün'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise saldırının ardından otomobille kaçan şüpheliyi tespit edip, yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, Gün'den alacağı olan O.K. olduğu belirlendi. Saldırgan kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. O.K., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkece tutuklandı.
O.K.'nin ateşledi tabancadan çıkan kurşunun, Suat Gün'ün pantolonunun ön cebinde duran cüzdana isabet ederek, hız kaybettiği böylece de atardamarın daha az gördüğü ve olası kan kaybının engellendiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Cüzdanı, hayatını kurtardıCüzdanı, hayatını kurtardıCüzdanı, hayatını kurtardıCüzdanı, hayatını kurtardı

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
112 gramlık tek yumurtaya 100 lira verdi112 gramlık tek yumurtaya 100 lira verdi
Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TKP İstanbul seçimleri için kararını açıkladı!

TKP İstanbul seçimleri için kararını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 7 Mayıs Salı - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

İhsan Eliaçık serbest bırakıldı

İhsan Eliaçık serbest bırakıldı

Batman'da yeni bir obruk oluştu

Batman'da yeni bir obruk oluştu

Yerin 350 metre altında ilk iftar

Yerin 350 metre altında ilk iftar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.