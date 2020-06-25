Cyberpunk 2077 VR mı geliyor?

CD Projekt RED, 25 Haziran 2020 tarihinde Night City Wire adlı yayın düzenleyecek. Bu yayında yeni oyununundan bilgiler paylaşacak olan ekibin bugün Çin ayağında ilginç gelişmeler yaşandı.

CYBERPUNK 2077 SANAL GERÇEKLİK STANDINDA GÖRÜLDÜ

Yaklaşık olarak 3.000 dolarlık sistem olan gerçek VR deneyimi sunan KAT Walk Mini standında Cyberpunk 2077’nin görünmesi dikkat çekti. Tamamen hareketli olan KAT Walk Mini sayesinde sanal gerçekliğin adeta dibine vuruluyor. Bu sistemde oyunun yer alması, olası bir VR sürümünün gelebileceğinin sinyallerini veriyor.

Oyunun asıl ertelenme sebebinin, her şeyin hazır olduğu ancak bazı ayarlamaların yapılaması gerektiği gösterilmişti. Bol bol RPG öğelerinin yer aldığı FPS türündeki oyunun kusursuz olması için erteleme kararı alan CD Projekt RED, yeni nesil PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarını da bekliyor olabilir.

Geliştirici ekip, oyun çıktıktan sonra, eğer PS4 ve Xbox One’da oyunu satın aldıysanız, hiç bir ücret ödemeden PS5 ve XSX’te de oyunu oynayabileceğini belirtti. 2021 yılında ise yeni nesil oyun konsolları için sunulacak olan grafik güncellemesi de ücretsiz olacak.

Cyberpunk 2077’nin şimdilik VR sürümü hakkında açıklama bulunmuyor. Eğer böyle bir şey varsa muhtemelen 25 Haziran’daki etkinlikte açıklanır. Düşününce teması itibariyle sanal gerçekliğin bu oyuna gelmesi efsane olur.

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