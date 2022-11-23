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  4. D-100’deki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Ortalık savaş alanına döndü…

D-100’deki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Ortalık savaş alanına döndü…

23.11.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da dün akşam meydana gelen korkunç kazanın görüntülerine Mynet ulaştı. Mecidiyeköy, D-100 Karayolu'nda 12 aracın birbirine girdiği kazada 1’i bebek 8 kişi yaralandı. Kazadan 1 saat önce aynı yere yakın bir noktada bir araç takla atmış ardından da trafiğin yavaş ilerlediği sırada zincirleme kaza meydana gelmişti. İşte D-100’de yaşanan feci kazanın yeni görüntüleri…

D-100’deki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Ortalık savaş alanına döndü…

İstanbul’da yaşanan feci kazanın görüntülerine Mynet ulaştı. Çok sayıda aracın kazaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde kaza anına ilişkin çok çarpıcı detaylar da yer aldı. Mecidiyeköy D-100 Karayolu’ndaki kaza üzerine 12 araç birbirine girdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1'i bebek, 8 kişiyi sıkıştıkları araçlardan çıkartarak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Kaza, saat 01.20 sıralarında E-5 Kara Yolu Mecidiyeköy İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız yaparak otoyolda ilerleyen otomobil ticari taksiye çarptı.

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Otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 500 metre otoyolda ilerlemeye devam eden otomobil, başka bir kaza nedeniyle tedbir amacıyla yavaşlatılan trafikte bekleyen araçlara çarptı. Kaza sonrası zincirleme kaza yaşanırken 12 araç birbirine girdi.

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1’İ BEBEK 8 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle ortalık adeta mahşer yerine döndü. 1’i bebek 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma yaptı. Araçta sıkışan ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı yaralı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

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200 METRE İLERİDE TAKLA ATAN OTOMOBİL VARDI

Polis ekipleri zincirleme kazaya sebep olan aracı tespit etmek için çalışma yaparken kazanın bir başka nedenle aynı istikamette bulunan 200 metre ilerideki takla atan otomobilin olduğu iddia edildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapatılan ve kilometrelerce trafiğin oluştuğu E-5 Karayolu Ankara istikameti, kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra trafiğe tekrardan açıldı.

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Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul D-100 Karayolu Mecidiyeköy kaza

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