HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. D-100 karayolundaki merdiven görenleri şaşkına çeviriyor

D-100 karayolundaki merdiven görenleri şaşkına çeviriyor

24.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
D-100 karayolundaki merdiven görenleri şaşkına çeviriyor

İstanbul’un ulaşımının ana damarlardan biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.

Kadıköy’de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 karayolu üzerinde bulunan Göztepe köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü. D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 karayolunun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çevirdi.

d4474fd2-05cc-403b-ac6b-25764b1dcef4

Merdiveni ilk defa gören vatandaşlar D-100 karayoluna inerek minibüslere bineceğini zannederken, Göztepe Köprüsünde kapısı bulunan merdivenin kapısında “ Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır “ yazısı ise dikkat çekti. Merdivenin kapısında yazılan yazı sonrası akıllara Kurbağalı dere projesini getirse de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin aylar önce tamamlandığı duyurulmuştu. Tamamlanan proje sonrası ortaya traji komik bir merdivenin unutulması pes dedirtti. Öte yandan şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Öfkeli damat kayınpederi ve kayınvalidesini darp ettiÖfkeli damat kayınpederi ve kayınvalidesini darp etti
Engelli memur alımları başlıyor!Engelli memur alımları başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Öğrenciler, köylerinde internet çekmediği için battaniye alıp köy dışına çıkıyor

Üniversite öğrencilerinin canlı dersle imtihanı

Öfkeli damat kayınpederi ve kayınvalidesini darp etti

Öfkeli damat kayınpederi ve kayınvalidesini darp etti

Silivri'de trafik kazası: 5 yaralı

Silivri'de trafik kazası: 5 yaralı

Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Lütfen bana bir şey olmaz demeyin

Koronavirüsten ölen doktorun eşi: Bana bir şey olmaz demeyin

Üç kişiye çarpıp polis memurunu şehit eden şahsın cezası belli oldu

Üç kişiye çarpıp polisi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplandı

Camiden bu anons yapıldı! Sıraya girdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.