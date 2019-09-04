D-100 Karayolu'ndaki trafik kazasında 1 polis yaralandı

İSTANBUL (AA) - D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletli trafik polisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Macid İ. idaresindeki 15 AA 911 İran plakalı özel otomobil, Kartal istikametine seyir halindeyken, Bostancı mevkisinde sol şeritte aniden durdu.

Sürücünün kapıyı açması üzerine arkasında seyreden motosikletli trafik polisi, önce yandan aracın kapısına, daha sonra beton bariyerlere çarparak yere düştü. Trafik polisi kazada hafif şekilde yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı trafik polisini ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İranlı sürücü Macid İ. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Kartal istikametinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

