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D-Smart müşteri hizmetleri numarası, şikayet ve destek hattı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

2007 yılında hizmete başlayan dijital yayın platformu D-Smart, kullanıcı memnuniyetine önem veriyor. D-Smart müşteri temsilcisine ulaşarak her türlü sorun, şikâyet ve önerinizi dile getirebilirsiniz. D-Smart müşteri hizmetleri numarası ve D-Smart internet iletişim için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri bu yazıda derledik.

D-Smart müşteri hizmetleri numarası, şikayet ve destek hattı

Yıllardır güvenle tercih ettiğiniz D-Smart, müşterileriyle iletişimi önemsiyor. Bu nedenle, internet sitesi üzerinden ya da doğrudan D-Smart TV müşteri hizmetleri telefon numarasıyla her an ulaşabileceğiniz, her türlü şikâyet, öneri ve arıza bildirimlerinizi iletebileceğiniz sorunsuz bir iletişim anlayışıyla hareket ediyor. D-Smart müşteri hizmetleri internet üzerinden de kusursuz bir hizmet vermeyi hedefliyor. D-Smart teknik destek hattı, ihtiyaç duyduğunuz her an bir tık veya bir telefon numarası kadar uzağınızda. D-Smart müşteri hizmetleri direkt bağlanma ile zaman kaybı yaşamadan müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Kusursuz iletişim için gerek duyduğunuz bütün bilgiler işte burada...

D-Smart İletişim Bilgileri

D-Smart Müşteri Hizmetleri İletişim

  • D-Smart müşterileri, D-Smart müşteri hizmetlerine bağlanmak istediklerinde hemen çevirebilecekleri bir numaraya ihtiyaç duyuyor. 7/24 müşteri hizmetleri canlı desteği almak isteyen kullanıcılar "D-Smart müşteri hizmetleri numarası 444 ile başlayan bir numara mı?" diye merak ediyor. D-Smart telefon numarası: 0850 266 19 80. Bu D-Smart müşteri hizmetleri telefonuyla her türlü öneri, talep ve şikâyetinizi çağrı merkezine ulaştırabilirsiniz.
  • D-Smart müşteri hizmetleri iletişim bilgileriyle teknik destek de alabilirsiniz, ancak D-Smart telefon numarası teknik destek hattı olarak Pazar günü hariç 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Aynı numara WhatssApp numarası olarak da kullanılabiliyor.
  • D-Smart Hızlı Başvuru Hattı telefon numarası ise 0850 266 00 00. Bu numara ile başvurularınızı hızla gerçekleştirebilirsiniz.
  • Her kullanıcısını önemseyen ve eşitlikçi bir yaklaşıma sahip olan D-Smart, işitme engelli kullanıcıları için de özel görüntülü çağrı merkezini devreye almıştır. dsmart.com.tr internet sitesi üzerinden Destek sekmesinde İşaret Dili Desteği bölümüne tıklamanız yeterli.

    D-Smart İletişim Formu

  • D-Smart internet müşteri hizmetlerini kullanan kullanıcılar, dsmart.com.tr adresinden ulaşacakları destek bölümünde yer alan formda isim, soyisim, telefon numarası, e-mail gibi bilgileri girerek taleplerini D-Smart yetkililerine iletebilir.
  • Bayilik başvuru formu için de yine aynı siteden ilgili linke tıklayarak bilgilerinizi girmeniz yeterlidir.

    D-Smart Etik Hattı

    D-Smart, kullanıcılarının ve çalışanlarının haklarını gözetmeyi ve eşit bir hizmet anlayışıyla hareket etmeyi ilke edinmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan Etik Hattı ile D-Smart, rahatsızlık duyduğunuz etik davranışları iletebilmenizi istiyor. etikhatti@dsmart.com.tr mail adresine mesajınızı gönderebilirsiniz.

    D-Smart Sosyal Medya Bilgileri

    D-Smart’ı sosyal medya mecralarında da takip etmek, yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olmak için Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden DSmartDunyasi kullanıcı adıyla aratabilirsiniz.

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