D vitamini yetersizliği koronavirüsün şiddetini artırıyor mu?

İngiltere’de Ulusal Sağlık Enstitüsü çalışanlarını kapsayan bir çalışmaya göre, D vitamini eksikliği olan insanlar yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı daha fazla antikor üretiyor ve hastalığı diğerlerine göre daha ağır geçiriyor.

392 SAĞLIK ÇALIŞANI İNCELENDİ

Birmingham Üiversitesi tarafından, ülkenin en çok yeni tip corona virüs hastasına ev sahipliği yapanlardan biri olan Ulusal Sağlık Ensititüsü Birmingham Hastanesi’nde gerçekleştirilen araştırmada, 392 sağlık çalışanı incelendi.

Araştırmacılar, Mayıs ayında Covid-19 salgınının ilk dalgalanmasının sonuna doğru iki haftalık bir süreçte, enfekte hastalarla yakın temas halinde bulunan, genç doktorlar ve hemşireler, danışmanlar, fizyoterapistler, laboratuvar çalışanları, sekreterler ve radyaloglardan kan örneklerini aldı.

Örnekler ilk önce corona virüs antikorlarının varlığı için test edildi. Kanda bulunan antikor örnekleri, bir kişinin daha önce Covid-19 yakalandığını ve bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, uzmanlar, sağlık çalışanlarının D vitamini seviyelerini belirlemek için de çeşitli testler gerçekleştirdi.