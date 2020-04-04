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D60G Red Dot ödülünü kazandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

ADATA, yaptığı açıklamayla XPG SPECTRIX D60G DDR4 RGB bellek modelinin Red Dot Tasarım Ödülleri 2020 kapsamında Tasarımda Mükemmeliyet ödülü aldığını duyurdu.

D60G Red Dot ödülünü kazandı

XPG SPECTRIX D60G DDR4 rakiplerinde olmayan çift RGB LED şerit tasarımı sayesinde kategorisindeki tüm bellek modellerinden daha geniş bir RGB aydınlatma alanı sunuyor. Modelin elmaslardan esinlenilen çok yüzlü tasarımı RGB aydınlatmanın farklı açılardan görülmesini sağlıyor. SPECTRIX D60G kullanıcılara aydınlatma efektlerini arzu ettikleri şekilde değiştirme imkânı tanıyor. Kullanıcılar ister ürünle birlikte gelen XPG RGB Sync yazılımı isterlerse de önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımlarını kullanarak D60G’nin aydınlatma efektini, parlaklığını ve renklerini değiştirebilirler.

Sinyal kalitesinde herhangi bir düşüş yaşanmaması ve istikrarlı biçimde yüksek performans vermesi için yüksek kaliteli yonga setleri kullanılarak üretilen XPG SPECTRIX D60G kullanıcılarına uzun bir kullanım ömrü sunuyor. SPECTRIX D60G performansı ve kullanım ömrünü arttırmak amacıyla ürün üzerinde biriken ısıyı dağıtmak için metal bir soğutucuya da sahip.

Ayrıca Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 desteği de olan ürün, kullanıcıları hız aşırtma (overclock) için karmaşık BIOS ayarlarıyla uğraşmaktan kurtarıyor. D60G bu sayede overclock işlemini kolaylaştırırken aynı zamanda sistemin daha istikrarlı ve güvenli çalışmasını sağlıyor.

ADATA, kısa bir süre önce XPG SPECTRIX D60G’nin 3600MHz ve CL14 ile 3200MHz saat hızında ve CL14 gecikme süresine sahip yeni sürümlerini de kullanıcılara sundu. Daha yüksek frekans hızlarına ve daha düşük gecikme sürelerine sahip bu yeni bellekler hız aşırtma ile saniyede 4500MT (megatransfer) hızına ulaşabiliyor.

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Red Dot Tasarım Ödülleri 2020 adata XPG SPECTRIX D60G DDR4 RGB bellek

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