D60G Red Dot ödülünü kazandı

XPG SPECTRIX D60G DDR4 rakiplerinde olmayan çift RGB LED şerit tasarımı sayesinde kategorisindeki tüm bellek modellerinden daha geniş bir RGB aydınlatma alanı sunuyor. Modelin elmaslardan esinlenilen çok yüzlü tasarımı RGB aydınlatmanın farklı açılardan görülmesini sağlıyor. SPECTRIX D60G kullanıcılara aydınlatma efektlerini arzu ettikleri şekilde değiştirme imkânı tanıyor. Kullanıcılar ister ürünle birlikte gelen XPG RGB Sync yazılımı isterlerse de önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımlarını kullanarak D60G’nin aydınlatma efektini, parlaklığını ve renklerini değiştirebilirler.

Sinyal kalitesinde herhangi bir düşüş yaşanmaması ve istikrarlı biçimde yüksek performans vermesi için yüksek kaliteli yonga setleri kullanılarak üretilen XPG SPECTRIX D60G kullanıcılarına uzun bir kullanım ömrü sunuyor. SPECTRIX D60G performansı ve kullanım ömrünü arttırmak amacıyla ürün üzerinde biriken ısıyı dağıtmak için metal bir soğutucuya da sahip.

Ayrıca Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 desteği de olan ürün, kullanıcıları hız aşırtma (overclock) için karmaşık BIOS ayarlarıyla uğraşmaktan kurtarıyor. D60G bu sayede overclock işlemini kolaylaştırırken aynı zamanda sistemin daha istikrarlı ve güvenli çalışmasını sağlıyor.