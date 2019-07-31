'Dadaş mucit' sponsor bulursa aracını elektrikle çalışan araca çevirecek

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 'Dadaş mucit' lakaplı Ebubekir Taşbaşı, rengârenk boyadığı benzinli hafif ticari aracını, sponsor bulması halinde yüzde yüz elektrikle çalışan araca çevirecek. Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar elektrik teknisyeni olarak görev yapıp, 2012 yılında emekli olan evli ve 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, merkez Yakutiye ilçesinin Şeyhler Mahallesi'nde elektrik dükkânı açtı. Burada hem buluşlarını geliştiren hem de mesleğini sürdüren Taşbaşı, 1993 model hafif ticari aracını doğaya dikkat çekmek için rengârenk boyadı. Taşbaşı, sponsor bulduğu takdirde benzinli olan aracını elektrikle çalışan araca çevireceğini söyledi. Bugüne kadar 50'inin üzerinde buluş yaptığını belirten Taşbaşı, "İmkân verilirse yapamayacağım hiçbir şey yok" dedi. Bu aracın en büyük özelliğini ise kendi elektriğini kendisinin karşılayacağını ifade eden Taşbaşı, "Araçta ikisi boş, 4 tane akü olacak. Araç gittikçe boş aküleri dolduracak. Yani bu araçta yolculuk bedava olacak. Bu sistemin maliyeti işçilikle beraber 65 bin TL. Şayet bir sponsor bulursam aracı kısa sürede hayata geçirip seri üretimine de geçebiliriz. Mevcut dizel veya benzinli araçlar elektrikliye çevrilebilir" diye konuştu.

