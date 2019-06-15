HABER

Dağ horozunu görebilmek için saatlerce beklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

Doğaseverler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan dağ horozunu görebilmek için "15. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" kapsamında 2300 metre rakımlı yaylada bir araya geldi - Katılımcılardan bazıları, 2 saatlik beklemenin ardından dağ horozunu görmeyi başarabildi

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde düzenlenen "15. İkizdere Dağ Horozu Şenliği"nde katılımcılardan bazıları dağ horozunu görebilmek için uzun süre bekledi.

İkizdere Kaymakamlığı ve İkizdere Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şenlik, ilçenin Sivrikaya köyüne bağlı 2300 metre rakımlı Büyük Yayla'da gerçekleştirildi.

Şenliğe katılanlar, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görebilmek için saat 04.00'te dürbün ve teleskopla gözleme başladı.

Aralarında Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Hocaoğlu, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz'ün de bulunduğu katılımcılardan bazıları, 2 saatlik beklemenin ardından dağ horozunu görmeyi başarabildi.

Doğaseverler, daha sonra şenlik kapsamında foto safari yapmak için yayla turuna çıktı.

Hocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, endemik bir kuş türü olan dağ horozunu çıplak gözle görmenin büyük bir şans olduğunu belirterek, "Dürbünle görmek bile önemli. İnsanlara müthiş sevinç veren bir duygu. Çok kısa süreli de olsa kuş gözlemcileri bu anın keyfini çıkarıyor." dedi.

Hocaoğlu, 2 bin rakımın altına inmeyen bu kuşun fotoğraf ve doğaseverler tarafından fotoğraflanmasının önemli olduğunu, şenliğin, ve kuş gözlemciliğinin turizme önemli katkısı bulunduğunu kaydetti.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
(Özel) Çalışmalar sona geldi...Tamamlandığında Türkiye’nin en uzun plajı olacak(Özel) Çalışmalar sona geldi...Tamamlandığında Türkiye’nin en uzun plajı olacak
Boğaları ile kampa girdilerBoğaları ile kampa girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dağ horozu Dağ Horozu Şenliği İsmail Hocaoğlu Kültür ve Turizm İl Müdürü Rize

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi

5 katlı bina tahliye edildi!

Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşına kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.