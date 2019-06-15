Dağ horozunu görebilmek için saatlerce beklediler

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde düzenlenen "15. İkizdere Dağ Horozu Şenliği"nde katılımcılardan bazıları dağ horozunu görebilmek için uzun süre bekledi.

İkizdere Kaymakamlığı ve İkizdere Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şenlik, ilçenin Sivrikaya köyüne bağlı 2300 metre rakımlı Büyük Yayla'da gerçekleştirildi.

Şenliğe katılanlar, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görebilmek için saat 04.00'te dürbün ve teleskopla gözleme başladı.

Aralarında Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Hocaoğlu, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz'ün de bulunduğu katılımcılardan bazıları, 2 saatlik beklemenin ardından dağ horozunu görmeyi başarabildi.

Doğaseverler, daha sonra şenlik kapsamında foto safari yapmak için yayla turuna çıktı.

Hocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, endemik bir kuş türü olan dağ horozunu çıplak gözle görmenin büyük bir şans olduğunu belirterek, "Dürbünle görmek bile önemli. İnsanlara müthiş sevinç veren bir duygu. Çok kısa süreli de olsa kuş gözlemcileri bu anın keyfini çıkarıyor." dedi.

Hocaoğlu, 2 bin rakımın altına inmeyen bu kuşun fotoğraf ve doğaseverler tarafından fotoğraflanmasının önemli olduğunu, şenliğin, ve kuş gözlemciliğinin turizme önemli katkısı bulunduğunu kaydetti.

