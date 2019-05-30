Dağ keçisi okulda

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunma altında olan dağ keçilerinden biri, Elazığ’ın merkezine kadar gelerek bir okulda bir süre koşturup ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Adliye Sarayı üzerinde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Akşam üzeri nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen dağ keçisi, okulun bulunduğu bölgeye geldi. Okulun bahçesine giren ve bir süre koşturan dağ keçisi ardından gözden hızla kapıdan çıkarak kayboldu. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



