Dağa beste yapmak için çıktı tesadüfen keşfetti! "Kürklü düğün böceği" hayranlık uyandırıyor

Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'nın zirvesinde tesadüfen keşfedilen böcek türü, renkleriyle hayranlık uyandırıyor. Kentte yaşayan aynı zamanda müzisyenlik yapan Yukarı Fırat Kültür, Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam, beste yapmak için çıktığı dağın zirvesinde düğün çiçeklerinin üzerinde renkleriyle göz kamaştıran böcek türünü fark etti. Turuncu ve kırmızının farklı tonlarında renklere sahip tüylerle kaplı böcekler Çam'ın ilgisini çekti. Aygün Çam, böceklerin fotoğraflarını çekerek, Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen ile paylaştı. Özgen, yaptığı incelemede, Türkiye'de çok nadir görülen endemik türün uluslararası literatürde "Pygopleurus koniae" olarak isimlendirilen "Glaphyridae" familyasından bir böcek olduğunu tespit etti. KÜRKLÜ DÜĞÜN BÖCEĞİ ADI VERİLDİ Elazığ'da ilk defa polenleriyle beslendiği düğün çiçeği üzerinde görülen bu türe Özgen, "Kürklü düğün böceği" adını verdi. ''İNSAN BAKMAYA KIYAMIYOR'' Prof. Dr. Özgen, AA muhabirine, Elazığ'da tesadüfen keşfedilen, Türkiye'ye has endemik bir tür olduğunu belirlediği kadife tüylü böceğin bölgenin ekoturizmi açısından önemli bir keşif olduğunu söyledi.

Bazı akademik çalışmalarda böceğin Türkiye'de birkaç bölgede nadir olarak kayıt altına alındığını ifade eden Özgen, bu tür ile ilgili bugüne kadar net bir yaşam alanının olduğuna dair veri bulamadıklarını belirtti. "Küresel ısınmadan dolayı hava sıcaklıkları değişti. Tarımsal ilaçların zararlı etkileri oldu. Bu nedenle nadir görülen bir tür. Akademik kaynaklara göre daha önce düşük rakımlarda görülmüş. Bu türü bu kadar yüksek rakımda doğa gezisi sayesinde tespit edebildik. Renkli tüyleri o kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor." diyen Özgen, bu türü burada keşfetmiş olmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı. ''ELAZIĞ VE TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN'' Özgen, Haroğlu Dağı'nın kuzey yamacında mikroklima alanında keşfedilen böceğin yaşam alanının, kirlilikten uzak bol oksijenli bir hava ve rengarenk bitki örtüsü olduğuna işaret ederek, kadife tüylü düğün böceğinin türünün devamı için kendine en uygun yaşam alanını seçtiğini kaydetti. "Doğasını bozmadan buranın doğa turizmine açılmasının, gelecek nesiller açısından çok güzel sonuçlar doğuracağından eminim. Ülkemiz için endemik bir tür" ifadelerini kullanan Özgen, yurt dışındaki araştırmacılarla bu türün sadece Türkiye'de yayılış gösterdiğini belirlediklerini bildirdi.