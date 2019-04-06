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Dağcıları taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 06:18 | Son Güncelleme

Polatlı'da şarampole devrilen minibüsteki 19 dağcıdan 4'ü yaralandı

Polatlı ilçesinde dağcıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Kütahya'ya giden 19 dağcının bulunduğu özel bir tur şirketine ait Osman U. idaresindeki 06 ZT 961 plakalı minibüs, Polatlı ilçesinin çıkışında Eskişehir yolu istikametinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Hasan Basri İşbilen, Ayşegül Ören, Ezgi Selen Can ve Muammer Sefa Can Eman yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan dolayı aksayan trafik, minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Ankara dağcılar Kaza minibüs Polatlı trafik

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