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Dağda mahsur kalan kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıkan gruptan, kayalıklardan düşerek mahsur kalan Esat Yoruh'u kurtarma çalışması başlattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklara düştüğü tahmin edilen kişiyi kurtarmak için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Esat Yoruh, 5 arkadaşıyla birlikte Bağbaşı Mahallesi seyir terası bölgesinden İbiş Kahvesi mevkisine doğru yürüyüşe çıktı.

Arkadaş topluluğu dönüşe geçtiği sırada Yoruh, dengesini kaybederek kayalık alana düşünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Bölgenin dağlık olmasından dolayı Yoruh'u mahsur kaldığı yerden kurtarmak için AFAD, UMKE ve AKUT'un desteğiyle arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

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AFAD arama kurtarma Umke yürüyüş

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