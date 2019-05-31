HABER

Dağlarda mendık otu topluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

MUŞ'ta yüksek dağ eteklerinde yetişen mendık otu toplanmaya başlandı.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta yüksek dağ eteklerinde yetişen mendık otu toplanmaya başlandı. Yörede turşu ile ev yemeklerinde kullanılan mendık otu pazarda kilogramı 5 ile 7 TL arasında satılıyor. Havaların ısındığı Muş'ta yöre halkı hem gelecek kış için yapacakları turşularda kullanmak hem de pazarda satmak üzere mendık otu toplamaya başladı. Yüksek kesimlerde ve dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen mendık otu kesici aletlerle toplanarak çuvallarda muhafaza ediliyor. Topladıkları mendık otunu evlerine götüren vatandaşlar, ihtiyaçları kadar olanı saklarken fazlasını pazarta satışa sunuyor. Mendık otunun kilogramını 5 ile 7 TL arasında sattıklarını belirten Hüsamettin Zeren, "Topladığımız otu evde haşlayıp, yemeklerde kullanılmak üzere hazırlıyoruz. Kış mevsimi için de mendık otu ayırıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi!
Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldüOğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü
Uber sürücüleri Binali Yıldırım'dan yardım istediUber sürücüleri Binali Yıldırım'dan yardım istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Milli takım dolu dizgin!

Milli takım dolu dizgin!

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'ndan yeni haber: Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'ndan yeni haber geldi!

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

İstanbul'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde 'idamları durdurun' çağrısı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu

Koca dehşeti! Önce araçla çarptı sonra vurdu

Ankara'da silahlı kavgada anne ve kucağındaki çocuk yaralandı

Ankara'da silahlı kavga! Anne ve kucağındaki çocuğu yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.