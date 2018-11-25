'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

1300 ila 3300 metre yükseltiler arasındaki orman ve alpin çayırlarında gerçekleştirilen gözlem, 5 grup halinde dürbün ve teleskoplarla yapıldı. Saha gözleminde Arpaözü Mevkii'nde 12'si erkek, 29'u dişi olmak üzere toplam 41 adet dağ horuzu tespit edildi.

Gizemli kuşu heyecanla görüntülediler

Rize’de Haziran ayında gerçekleştirilen 14. Dağ Horozu Şenlikleri’nde farklı illerden gelen kuş gözlemcileri, safari meraklıları ve akademisyenler, dürbün ve fotoğraf makineleri ile dağ horozu aramıştı.

Grup, bir dağ horozunu yaklaşık 30 saniye görebilmişti. Heyecanla fotoğraflanan dağ horozu, ardından gözlerden kaybolmuştu.

Orta büyüklükte bir kuş olan ve huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşıyor.

Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürüyor.

Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi’nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye’de görülüyor.

Dağ horozunun varlığı, Doğu Karadeniz’de ilk kez 1970'li yıllarda İngiliz bir akademisyen heyet tarafından tespit edildi.

Çok değerli kuşlar arasında yer alan dağ horozları son yıllarda gelişen kuş gözlem turlarının da ilgi odağı haline geldi.