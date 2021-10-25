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Dağların zirvelerinde yaşıyorlar! Böyle görüntülendi

25.10.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çengel boynuzlu dağ keçileri Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görüntülendi. Munzur Dağlarının zirvelerinde yaşadıkları için görülmesi son derece zor olan çengel boynuzlu dağ keçileri, Muzaffer Akyüz isimli doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Dağların zirvelerinde yaşıyorlar! Böyle görüntülendi

Türkiye’de Kuzeydoğu, Doğu Anadolu ve Torosların doğusunda yaşayan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri Tunceli’nin Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi.

"GÖRÜNTÜLENMELERİ OLDUKÇA ZOR"

Şamuaların diğer dağ keçilerinden farklı ve daha özel olduğunu belirten Akyüz, "Normalde zirvelerde yaşadıkları için görüntülenmeleri oldukça zor. Nadiren daha aşağı bölgelere iniyorlar. Ben de doğa gezisi sırasında denk geldim. Son derece ürkek olan bu hayvanları kısa da olsa görüntülemeyi başardım" dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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