Dağlık alanda aç susuz kalan kayıp adamı, paylaştığı son fotoğraf karesi kurtardı

45 yaşındaki Rene Compean, Güney Kaliforniya'daki San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıktı ancak kısa süre sonra kafası karıştı çünkü bölgedeki ağaçların ve tabelaların çoğu orman yangını tarafından yanmış ve tahrip edilmişti. Kendini güçsüz hisseden Compean, gece boyunca kayaların arasındaki bir noktaya sığındı. Ayıları ve dağ aslanlarını gördüğünü söyleyen adam, 'umarım beni görmezler' umuduyla korku dolu bir gece geçirdi.
Ertesi gün kanyonun diğer tarafına geçen Rene, kayalıklara daha fazla tırmanmaya başladı. Kendini arayanlar için telefonunun daha iyi sinyal almasını sağlayamaya çalıştı ama bacaklarında kesikler oluşmaya başlayınca daha fazla devam edemedi. Yürüyüşçü o anda artık kurtarılma şansının bittiğini hayatını burada son bulacağını düşündü. Ancak Rene'nin bacaklarındaki kurumlar bulunmasına yardımcı olacaktı.
Telefonundaki son şarjı da arkadaşına bulunduğu yeri bacaklarını da içine alan bir fotoğraf karesini göndererek harcadı. Compean, Mount Waterman bölgesinin yakınındaki bir uçurumun üzerinden sarkan ayaklarının resmini çekti. Bu fotoğraf karesi Rene'nin tuhaf bir şekilde kurtulmasını sağlayacaktı
Rene'nin arkadaşı fotoğrafı bulunmasına yardımcı olur umuduyla yetkililere teslim ederken, söz konusu kare sosyal medyada paylaşıldı ve ''aşağıda gösterilen alanı tanıyorsanız, lütfen bizi arayın'' notu düşüldü.
Are You an Avid Hiker in the Mt. Waterman Area? #LASD SAR Teams need help locating a #missing hiker. He sent this picture to a friend. His car was found near Buckhorn Campground/Trailhead. Call us if you recognize the area pictured below 818-248-3464. https://t.co/Xi0VL6Mxfi pic.twitter.com/1lUMrgj4y9— LA County Sheriffs (@LASDHQ) April 13, 2021
Compean, telefonunda "konum" özelliğini kapatmıştı, bu da yetkililerin nerede olduğunu hemen bulamacağı anlamına geliyordu. Fotoğraf karesi yetkililer için çok fazla bir detay içermiyordu ama Benjamin Kuo için yeterliydi.
Bir geceyi dağlık alanda tek başına geçiren adamın imdadına 'tuhaf hobisi' olan Benjamin yetişti. Sosyal medyada fotoğrafı gören Kuo onlara yardımcı olabileceğini söylerek, 'Çok tuhaf bir hobim var, yani uydu fotoğraflarına bakmayı ve nerede çekildiklerini bulmayı, koordinatlarına bakmayı seviyorum. Onlara kaybolan kişinin koordinatlarını verdim ve önemli bilgileri onlara ilettim' dedi.
Bu iyi bir ipucuydu ve yetkililer hemen söylenileni yerine getirmek için harekete geçti. Benjamin'in GPS koordinatlarının halihazırda kullanmakta oldukları cep telefonu verileriyle eşleştiği söylenerek, kayıp yürüyüşçü sanki el ile konulmuş gibi bulundu. Söz konusu alanda daha önce yangın olduğunu bilen Benjamin, Rene'nin bacaklarındaki islerin de ipucu oluşturduğunu söyledi.
Kurtarıldıktan sonra Benjaminle tanışan Rene, ''Yaptığın şeyi takdir ediyorum. Ona ve benim için yardım eden herkese minnettarım. Çabalarınız için çok teşekkür ediyorum. Hala hayattayım, şükürler olsun'' dedi.