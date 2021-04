Dağlık alanda aç susuz kalan kayıp adamı, paylaştığı son fotoğraf karesi kurtardı

Rene'nin arkadaşı fotoğrafı bulunmasına yardımcı olur umuduyla yetkililere teslim ederken, söz konusu kare sosyal medyada paylaşıldı ve ''aşağıda gösterilen alanı tanıyorsanız, lütfen bizi arayın'' notu düşüldü.

Are You an Avid Hiker in the Mt. Waterman Area? #LASD SAR Teams need help locating a #missing hiker. He sent this picture to a friend. His car was found near Buckhorn Campground/Trailhead. Call us if you recognize the area pictured below 818-248-3464. https://t.co/Xi0VL6Mxfi pic.twitter.com/1lUMrgj4y9