Dağlık alanda aç susuz kalan kayıp adamı, paylaştığı son fotoğraf karesi kurtardı

45 yaşındaki Rene Compean, Güney Kaliforniya'daki San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıktı ancak kısa süre sonra kafası karıştı çünkü bölgedeki ağaçların ve tabelaların çoğu orman yangını tarafından yanmış ve tahrip edilmişti. Kendini güçsüz hisseden Compean, gece boyunca kayaların arasındaki bir noktaya sığındı. Ayıları ve dağ aslanlarını gördüğünü söyleyen adam, 'umarım beni görmezler' umuduyla korku dolu bir gece geçirdi.

Ertesi gün kanyonun diğer tarafına geçen Rene, kayalıklara daha fazla tırmanmaya başladı. Kendini arayanlar için telefonunun daha iyi sinyal almasını sağlayamaya çalıştı ama bacaklarında kesikler oluşmaya başlayınca daha fazla devam edemedi. Yürüyüşçü o anda artık kurtarılma şansının bittiğini hayatını burada son bulacağını düşündü. Ancak Rene'nin bacaklarındaki kurumlar bulunmasına yardımcı olacaktı.

FOTOĞRAFI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Telefonundaki son şarjı da arkadaşına bulunduğu yeri bacaklarını da içine alan bir fotoğraf karesini göndererek harcadı. Compean, Mount Waterman bölgesinin yakınındaki bir uçurumun üzerinden sarkan ayaklarının resmini çekti. Bu fotoğraf karesi Rene'nin tuhaf bir şekilde kurtulmasını sağlayacaktı