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Dağlık alanda aç susuz kalan kayıp adamı, paylaştığı son fotoğraf karesi kurtardı

16.04.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya'da kaybolan bir yürüyüşçüden, bir gün boyunca haber alınamadı. Geceyi aslan ve ayılara çok yakın bir mesafede geçiren Rene Compean'ın hayatının kurtulmasını sağlayan ise bir fotoğraf karesi ve 'tuhaf hobisi' olan biri olacaktı.

Dağlık alanda aç susuz kalan kayıp adamı, paylaştığı son fotoğraf karesi kurtardı

45 yaşındaki Rene Compean, Güney Kaliforniya'daki San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıktı ancak kısa süre sonra kafası karıştı çünkü bölgedeki ağaçların ve tabelaların çoğu orman yangını tarafından yanmış ve tahrip edilmişti. Kendini güçsüz hisseden Compean, gece boyunca kayaların arasındaki bir noktaya sığındı. Ayıları ve dağ aslanlarını gördüğünü söyleyen adam, 'umarım beni görmezler' umuduyla korku dolu bir gece geçirdi.

Ertesi gün kanyonun diğer tarafına geçen Rene, kayalıklara daha fazla tırmanmaya başladı. Kendini arayanlar için telefonunun daha iyi sinyal almasını sağlayamaya çalıştı ama bacaklarında kesikler oluşmaya başlayınca daha fazla devam edemedi. Yürüyüşçü o anda artık kurtarılma şansının bittiğini hayatını burada son bulacağını düşündü. Ancak Rene'nin bacaklarındaki kurumlar bulunmasına yardımcı olacaktı.

FOTOĞRAFI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Telefonundaki son şarjı da arkadaşına bulunduğu yeri bacaklarını da içine alan bir fotoğraf karesini göndererek harcadı. Compean, Mount Waterman bölgesinin yakınındaki bir uçurumun üzerinden sarkan ayaklarının resmini çekti. Bu fotoğraf karesi Rene'nin tuhaf bir şekilde kurtulmasını sağlayacaktı

Rene'nin arkadaşı fotoğrafı bulunmasına yardımcı olur umuduyla yetkililere teslim ederken, söz konusu kare sosyal medyada paylaşıldı ve ''aşağıda gösterilen alanı tanıyorsanız, lütfen bizi arayın'' notu düşüldü.

Compean, telefonunda "konum" özelliğini kapatmıştı, bu da yetkililerin nerede olduğunu hemen bulamacağı anlamına geliyordu. Fotoğraf karesi yetkililer için çok fazla bir detay içermiyordu ama Benjamin Kuo için yeterliydi.

'TUHAF HOBİ' İŞE YARADI

Bir geceyi dağlık alanda tek başına geçiren adamın imdadına 'tuhaf hobisi' olan Benjamin yetişti. Sosyal medyada fotoğrafı gören Kuo onlara yardımcı olabileceğini söylerek, 'Çok tuhaf bir hobim var, yani uydu fotoğraflarına bakmayı ve nerede çekildiklerini bulmayı, koordinatlarına bakmayı seviyorum. Onlara kaybolan kişinin koordinatlarını verdim ve önemli bilgileri onlara ilettim' dedi.

EL İLE KONULMUŞ GİBİ BULUNDU

Bu iyi bir ipucuydu ve yetkililer hemen söylenileni yerine getirmek için harekete geçti. Benjamin'in GPS koordinatlarının halihazırda kullanmakta oldukları cep telefonu verileriyle eşleştiği söylenerek, kayıp yürüyüşçü sanki el ile konulmuş gibi bulundu. Söz konusu alanda daha önce yangın olduğunu bilen Benjamin, Rene'nin bacaklarındaki islerin de ipucu oluşturduğunu söyledi.

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Kurtarıldıktan sonra Benjaminle tanışan Rene, ''Yaptığın şeyi takdir ediyorum. Ona ve benim için yardım eden herkese minnettarım. Çabalarınız için çok teşekkür ediyorum. Hala hayattayım, şükürler olsun'' dedi.

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