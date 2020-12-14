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Dağlık Karabağ’da çatışmalar yeniden mi başlıyor?

14.12.2020 09:23 | Son Güncelleme:
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Dağlık Karabağ’da çatışmalar yeniden mi başlıyor?

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da ilan edilen ateşkese rağmen Ermeni birliklerinin saldırısı yüzünden 4 askerini kaybettiğini duyurdu. Bu arada Ermenistan’dan yapılan son açıklamada, ateşkesi Azerbaycan’ın ihlal ettiği iddia edildi.

Bakü tarafından yapılan açıklamada, Ermeni silahlı grupların ateşkes anlaşması uyarınca çekilmeleri gereken Hadrut bölgesinin kuzeybatısındaki ormanlık alanı terk etmedikleri ve “tahrik edici terörist eylemlerde” bulundukları bildirildi.

Yine aynı açıklama, 26 Kasım ve Aralık’taki çatışmalarda 4 Azeri askerinin öldüğü ve 3 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'I SUÇLADI

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise pazar günü Bakü’yü, bölgedeki iki köyü ağır topçu ateşine tutarak saldırmakla suçladı. Ermenistan, Azerbaycan’ın ateşkesi ihlal ettiğini ve bu saldırılar sırasında 6 askerinin yaralandığını duyurdu.

Hadrut bölgesinde bulunan Rus barış güçleri ise dün ateşkesinin ihlal edildiğini teyit etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu ihlalle ilgili herhangi bir tarafa suç isnat etmemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yeni çatışmalardan Erivan yönetimini sorumlu tutmuştu.

Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan üst düzey diplomatlarla yaptığı görüşmede, "Ermenistan her şeyi yeniden başlatmaya çalışmamalı. Çok dikkatli olmalı ve herhangi bir askeri harekat planlamamalı. Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Dağlık Karabağ'da iki taraftan binlerce kişinin öldüğü altı hafta süren savaşın ardından 9 Kasım'da Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya tarafından bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında çatışmalar esnasında Azerbaycan’ın ele geçirdiği topraklar ile üç bölgenin denetimi Bakü’ye bırakıldı. Tampon görevi görmesi için bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırıldı.

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