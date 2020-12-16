Dağlık Karabağ'da esir değişimi

Rusya Savunma Bakanlığı, 12 esirin Azerbaycan'a, 44 esirin ise Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu. Esir değişimi bölgedeki Rus barış güçlerinin gözetiminde gerçekleştirildi.

Azerbaycan yetkilileri, Ermenistan'la anlaşmaya varılan karşılıklı esir ve tutuklu değişimi kapsamında esirlerin pazartesi günü öğleden sonra bir uçakla ülke topraklarına geldiği bildirdi.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan ise pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, 44 esirin Azerbaycan tarafından iade edildiğini açıkladı. Avinyan, bu aşamada Ermenistan'a iade edilenlerin Azerbaycan ve Kızıl Haç tarafından esir olarak teyit edilenlerden oluştuğunu belirtti.

Taraflardan değişime konu olacak toplam esir sayısının kaç olduğuna dair net bir bilgi verilmedi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında eylül ayında başlayan ve altı hafta süren şiddetli çatışmalar 10 Kasım'da Rusya'nın liderliğinde varılan barış anlaşması ile sonlandırılmıştı. Ancak haftasonu Ermeni ve Azeri yetkililerin birbirini barış anlaşmasını ihlal etmekle suçlaması "çatışmalar yeniden mi başlıyor" sorusunu gündeme getirmişti.

