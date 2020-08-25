Daha doğal kıvrımlı göğüsler

Meme büyütme estetiğinde hastanın yeterli meme dokusu yoksa, kullanılan implantların konturları dışarıdan görünür hale gelir. Meme estetiğinde doğal görünüm çok önemli olduğu için bu durum cerrah ve hasta açısından rahatsız edici olur. Meme estetiğinin başarılı sayılabilmesi için öncellikle estetik yaptırıldığının belli olmaması gerekir. Göğüsler doğal kıvrımlarını koruyarak yumuşak geçişler yapmalı ve doğal bir görünüme sahip olmalıdır.

YUMUŞAK DOKU EKSİKLİĞİ GİDERİLEBİLİR

Göğüslerinin boyutundan ve şeklinden memnun olmayan kadınlar meme implantı ile göğüs büyütme yaptırabilirler. Estetik sonrası göğüslerin doğal görünüme kavuşması için kişinin var olan meme dokusu, implantın boyutu ve şeklinin vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması gerekir. Meme estetiğinde boy, kilo, göğüs kafesi genişliği hepsi bir arada değerlendirilerek yerleştirilecek olan implantın boyutuna karar verilir. İmplant kişinin vücut yapısı ve cerrahın tercihine göre çeşitli şekillerde yerleştirilebilir. Meme implantı yerleştirildikten memenin konturunu doğal ve estetik hale getirmek için yağ enjeksiyonu ile rötuş işlemi uygulanabilir. Kompozit göğüs büyütme estetiği denilen bu yöntem, son yıllarda yaygın olarak uygulanmaktadır.