Daha doğal kıvrımlı göğüsler

Meme büyütme estetiğinde hastanın yeterli meme dokusu yoksa, kullanılan implantların konturları dışarıdan görünür hale gelir. Meme estetiğinde doğal görünüm çok önemli olduğu için bu durum cerrah ve hasta açısından rahatsız edici olur. Meme estetiğinin başarılı sayılabilmesi için öncellikle estetik yaptırıldığının belli olmaması gerekir. Göğüsler doğal kıvrımlarını koruyarak yumuşak geçişler yapmalı ve doğal bir görünüme sahip olmalıdır.
Göğüslerinin boyutundan ve şeklinden memnun olmayan kadınlar meme implantı ile göğüs büyütme yaptırabilirler. Estetik sonrası göğüslerin doğal görünüme kavuşması için kişinin var olan meme dokusu, implantın boyutu ve şeklinin vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması gerekir. Meme estetiğinde boy, kilo, göğüs kafesi genişliği hepsi bir arada değerlendirilerek yerleştirilecek olan implantın boyutuna karar verilir. İmplant kişinin vücut yapısı ve cerrahın tercihine göre çeşitli şekillerde yerleştirilebilir. Meme implantı yerleştirildikten memenin konturunu doğal ve estetik hale getirmek için yağ enjeksiyonu ile rötuş işlemi uygulanabilir. Kompozit göğüs büyütme estetiği denilen bu yöntem, son yıllarda yaygın olarak uygulanmaktadır.
Kompozit meme estetiğinde aynı operasyon içerisinde göğüslerin ihtiyacına göre meme dikleştirme, büyütme ve lipo filling denilen yağ enjeksiyonu uygulanması gerekebilir. Eğer kişinin var olan meme dokusu implant için yeterli değilse, makro ve nano yöntemleri ile kişinin kendi vücudundan yağ dokusu transfer edilebilir. Bu aynı zamanda meme dokusu ve çevresindeki derinin kalitesinin artmasını sağlar.
Bu yöntemin ana hedefi göğüslerin hacmini büyütürken, meme implantları ile göğüs kafesi arasındaki geçişi yumuşatmak, meme implantının üst tarafına eklenen yağla daha doğal bir dekolte görünümü oluşturmaktır. Kullanılacak olan yağ kişinin karın ya da kalça bölgesinden alınarak özel bir saflaştırma işleminden geçirilir ve hemen enjekte edilir. Kişinin kendi yağı kullanıldığı için alerjik reaksiyon riski oldukça düşüktür. Yağ enjeksiyonu ile meme rekonstrüksiyonu sonuçları optimize edilebilir ve rötuş yapılabilir, bu sayede doğal kıvrımlara sahip göğüslere ulaşılabilir.
Yeterli göğüs dekoltesi olmadığı için meme büyütme estetiğinden faydalanamayan kişiler de bu yöntemden faydalanabilir. Yumuşak doku transferi ile kompozit göğüs büyütme estetiği yaptırabilir. Alanında uzman bir estetik cerraha giderek kompozit meme estetiği hakkında kişiye özel bilgi alınması tavsiye edilir.
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