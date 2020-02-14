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Daha fazla Türkçe oyun için ne yapmak gerekiyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:27 | Son Güncelleme

Oyun dünyasında son 2-3 yıl içerisinde Türkçe oyunlara çok alışmaya başladı. Özellikle PlayStation’ın özel oyunlarını Türkçe altyazı hatta bazen Türkçe dublaj ile çıkarması, ülkemiz oyuncularının çok hoşuna gitmişti.

Daha fazla Türkçe oyun için ne yapmak gerekiyor?

Mayıs ayında çıkacak olan The Last of Us Part II’yi de TR altyazı ve dublaj ile çıkaracak olan PlayStation ekibi, bizi iyiden iyiye TR oyunlara alıştıracak gibi görünüyor.

Ancak Türkçe dil destekli oyunların artması için oyunculara da büyük görev düşüyor. Bu görevleri ücret ödemeden de yapabilirsiniz. Rising Storm 2: Vietnam, Rocket League, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Frostpunk, Moonlighter, The Sinking City ve Children of Mort gibi oyunları yerelleştiren AiBell Game Localization oyuncuların neler yapması gerektiğini açıkladı.

BSC‘nin haberine göre; AiBell Game Localization‘dan Aybars Sapan; “Özellikle Steam için geçerli olan bu işlem, yaklaşık son 1-2 senedir oyun yapımcıları için bir rehber, bir yol gösterici haline gelmiş durumdadır. Ve bununla beraber ülkemizdeki oyuncu kitlesi tarafından neredeyse çok az uygulanan bir işlem bu, bu nedenle Türk oyun pazarına giriş yapmayı düşünen yapımcılar çok tereddütte kalıyorlar. Çünkü ellerinde fazla veri bulunmuyor. Veri olmayınca güvenip de kendilerini riske atmak istemiyorlar. Oyunlara eklemeyi düşündüğümüz dil sayısını belirlemede oyunun hangi ülkelerde en fazla “İstek listesine Ekle” butonuna basıldığı bizlere çok yardımcı oluyor. Bizler bu durumu bir nevi “Ön Sipariş” olarak görüyor ve buna göre satın alma potansiyelini ölçebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

AiBell Game Localization, Cyberpunk RPG Gamedec ve Disco Elysium’un geliştiricileri ile konuştuklarını da belirtiyor. Eğer gerekli anlaşmalar sağlanırsa bu iki oyunu da ana dilimizde oynayabileceğiz. Özellikle hikaye bazlı bir oyun olan Disco Elysium’u Türkçe olarak oynamak oldukça keyifli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkçe oyun PlayStation

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