Çorapla uyumak faydalı! Hatta daha iyi bir cinsel yaşama katkı sağlıyor

Daha fazla orgazm

2005 yılında Groningen Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, yatağa çorapla giren çiftlerin daha iyi bir cinsel yaşama sahip olduğu açıklanmış, çalışmanın sonuçları Kopenhag'da Avrupa İnsan Üretimi ve Gelişimi Derneği'ne sunulmuştu. Çalışmaya katılan ve yatağa çorapla giren 13 çiftin, orgazm olma olasılığı daha yüksekti. Çalışmada, kadınların yüzde 50'sinin çorapsız orgazm, yüzde 80'inin ise çorapla orgazm olduğu saptandı. Bunun sonucu, kadınların partnerinin soğuk ayaklarına karşı olumsuz tepki göstermesinden kaynaklandığını düşünüyor. Çalışma, aslında seks sırasında beynin durumunu inceliyordu, böyle bir durum tamamen tesadüf sonucu ortaya çıktı.

Uykuya daha hızlı geçiriyor

Fizyoloji ve Davranış Dergisi'nde yayınlanan Hollanda Nörobilim Enstitüsü'nün 2007 tarihli bir çalışması, yatakta çorap giyen insanların daha çabuk uyumalarını sağladı. Araştırmaya göre; çorabın vücudu aşırı ısıttığı bilgisi tamamen yanlış. Çorap sadece vücudun ısısını dengeliyor. Geceleri düşen vücut ısısı gece 4 sularında en düşük seviyelere ulaşıyor. Ayakların ve ellerin ısıtılması kan damarlarını açar, damarları genişletir ve vücut ısısını dengeler. Bu da beyne uyuma sinyalleri yollayarak daha kolay uykuya dalmayı sağlar.