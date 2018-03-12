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Çorapla uyumak faydalı! Hatta daha iyi bir cinsel yaşama katkı sağlıyor

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

Bu zamana kadar çorapla uyumanın sağlığa zararlarını okuduk ancak yeni yapılan araştırmalar çorapla uyumanın aslında yararlı olduğu gösteriyor. Uzmanlar, yatağa çorap girmenin daha kolay uyumaya, Raynaud Hastalığı( Kan dolaşımı bozukluğu) semptomlarının azalmasına, menopozun hafifletilmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Hatta bilim insanları daha iyi bir sevgiliye dönüşebileceğinizi de ekliyor.

Çorapla uyumak faydalı! Hatta daha iyi bir cinsel yaşama katkı sağlıyor

Daha fazla orgazm

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2005 yılında Groningen Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, yatağa çorapla giren çiftlerin daha iyi bir cinsel yaşama sahip olduğu açıklanmış, çalışmanın sonuçları Kopenhag'da Avrupa İnsan Üretimi ve Gelişimi Derneği'ne sunulmuştu. Çalışmaya katılan ve yatağa çorapla giren 13 çiftin, orgazm olma olasılığı daha yüksekti. Çalışmada, kadınların yüzde 50'sinin çorapsız orgazm, yüzde 80'inin ise çorapla orgazm olduğu saptandı. Bunun sonucu, kadınların partnerinin soğuk ayaklarına karşı olumsuz tepki göstermesinden kaynaklandığını düşünüyor. Çalışma, aslında seks sırasında beynin durumunu inceliyordu, böyle bir durum tamamen tesadüf sonucu ortaya çıktı.

Uykuya daha hızlı geçiriyor

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Fizyoloji ve Davranış Dergisi'nde yayınlanan Hollanda Nörobilim Enstitüsü'nün 2007 tarihli bir çalışması, yatakta çorap giyen insanların daha çabuk uyumalarını sağladı. Araştırmaya göre; çorabın vücudu aşırı ısıttığı bilgisi tamamen yanlış. Çorap sadece vücudun ısısını dengeliyor. Geceleri düşen vücut ısısı gece 4 sularında en düşük seviyelere ulaşıyor. Ayakların ve ellerin ısıtılması kan damarlarını açar, damarları genişletir ve vücut ısısını dengeler. Bu da beyne uyuma sinyalleri yollayarak daha kolay uykuya dalmayı sağlar.

Menopoz

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Bazı kadınlar, yatağa çorapla girmenin, sıcak basmalarını dengelediğini, menopozun etkilerini azalttığını düşünüyor. Londra'daki Cleveland Kliniği de bu fikri destekliyor. Uzmanlar, gece çorapla yatmanın vücut sıcaklığını düzenlediğini, sıcak basmalarını azalttığını söylüyor.

Raynaud hastalığı

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Yatağa çorapla girmek Raynaud hastalığı semptomlarının başlangıcını önleyebilir. Raynaud hastalığı kan dolaşımı bozukluğundan kaynaklanır, raynaud fenomeni olarak da adlandırılır. Raynaud hastalığında atardamarların çok fazla büzülmesiyle birlikte özellikle vücudun uç kısımlarına (parmaklar, burun, kulak…) kan gitmemeye başlar. Raynaud hastaları bu duruma aşırı soğuklarda ve stres altında iken yakalanırlar. Hastalık nadiren kötü yönde ilerler.

Genel olarak, hastalığı olanlar ekstremitelerini (eller ve ayaklar) sıcak tutmaya dikkat etmelidir. Romatolog Dr. John Abruzzo, çorapların yanı sıra, sıcak bir banyo veya sıcak su şişesi de aynı etkiyi kısmen gösteriyor. Ancak dolaşımı yavaşlatacağından sıkan çoraplarla uyunulması tavsiye edilmiyor.

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çorapla uyumanın yararları yatarken çorap giymek

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